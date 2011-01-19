لزوم اصلاح نگاه غرب به ایران / غربی ها ادعاهای خود را اثبات نکرده اند

"گئورگی سانیکیدزه" رئیس انستیتو خاورشناسی گرجستان در گفتگو با مهر استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز را برای اهدافی نظیر تولید برق و مصارف پزشکی حق هر کشوری دانست.

وی با انتقاد از رویکرد آمریکا و همپیمانانش در برابر فعالیتهای هسته ای ایران خاطرنشان کرد: نوع نگاه غربیها به موضوع هسته ای این کشور سبب شده که مسئله قدری پیچیده شود، اما قدر مسلم این است که ایران به دنبال استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بوده و در این راستا فعالیتهایی را انجام می دهد.

وی با رد ادعاهای غرب درباره نظامی بودن ماهیت فعالیتهای هسته ای ایران گفت: این مطلب صرفا ادعایی است که از جانب آنها مطرح شده، اما تا کنون هیچ دلیل و مدرکی که اثبات کننده این ادعا باشد، ارائه نشده است.

سانیکیدزه همچنین از مناسبات دیرینه ایران و گرجستان سخن گفته و یادآور شد: این دو کشور در دوره های طولانی از تاریخ همسایه بوده اند و به همین دلیل داشتن روابط دوستانه برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. این اهمیت به حدی است که نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری گرجستان پس ازاستقلال این کشور ازاتحاد جماهیر شوروی، به ایران بوده است.

وی افزود: طی سالهای اخیر و پس از اتمام دوره ای که من نام آن را سالهای توام با همسایگی سرد بین ایران و گرجستان می نامم، روابط دو کشور دستخوش تغییراتی شده و تهران و تفلیس مناسباتشان را در زمینه های اقتصادی و سیاسی بهبود بخشیده اند.

این خاورشناس گفت : یکی از نتایج این رابطه دوستانه پیش آمدن بحث حذف روادید بین شهروندان دو کشور است که تا جایی که می دانم قرار است به زودی در دستور کار دو کشور قرار گیرد.همچنین انجام پروژه های اقتصادی بین دو کشور نوید بخش همکاریهای گسترده در آینده است.