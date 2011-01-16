به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین امین جعفری قبل از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قم که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، بیان داشت: به میزان 260 میلیون تومان کتاب رایگان که مورد نیاز و مرتبط با احتیاجات مدارس است به صورت رایگان تهیه خواهد شد.
وی در خصوص تامین اعتبارات کتابهای رایگان که برای مدارس تهیه شده است اضافه کرد: 800 میلیون تومان این اعتبارات از استانداری قم، 40 میلیون تومان توسط اداره آموزش و پرورش، 10 میلیون تومان توسط کانون پرورش فکری و 130 میلیون تومان نیز اداره فرهنگ و ارشاد استان برای تامین اعتبار این طرح کمک کردهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار دانش آموز قمی به سفر زیارت مشهد از سوی آموزش و پرورش اعزام شدهاند اظهار داشت: 970 نفر از آنها، دانش آموزان بیبضاعت و 30 نفر دیگر نیز به عنوان مربی همراه این کاروان اعزام شدهاند که این زیارت تاثیر خیلی مثبتی بر روحیات و مسائل اعتقادی دانش آموزان خواهد داشت.
امین جعفری گفت: باید بر روی مسائل تربیتی و دینی دانش آموزان بسیار توجه و کار کرد که اگر دانش آموزان از لحاظ تربیتی و دینی خوب تربیت شوند در برابر تمام انحرافات جامعه از جمله تهاجم فرهنگی موجود بیمه خواهند شد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان قم اظهار داشت: دانش آموزانی که از لحاظ اعتقادی دینی و معنوی قوی شدهاند در برابر هیچ گردبادی تکان نخواهند خورد.
امین جعفری اضافه کرد: مدرسه باید مکانی باشد که انتقال دهنده فرهنگ و ارزش از دانشآموز به خانواده و جامعه باشد.
وی بیان داشت: اگر کارهایمان رنگ اخلاص خدایی پیدا کند حتی امدادهای غیبی را نیز به همراه خواهد داشت.
امین جعفری با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان قم یک هزار و 331 مدرسه و حدود 220 هزار دانش آموز مشغول تحصیل هستند بیان داشت: وجود مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی این مقدار جمعیت دانشآموز طبیعی است و باید در برابر مشکلات موجود تأمل و تدبیر کرد و با صبر و حوصله برخورد کرد و همچنین اداره آموزش و پرورش قم همیشه آماده دریافت نقد و نظرات همکاران میباشد.
وی ادامه داد: باید دانش آموزان را به کار، تلاش، زحمت و مطالعه وا داشت و باید به دانش آموزان تخصص در کارها را آموخت و اجازه دهیم خودشان به دنبال کارها روند تا یاد بگیرند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان قم از اختصاص دو میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار برای خرید کتاب رایگان به مدارس استان قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین امین جعفری قبل از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قم که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، بیان داشت: به میزان 260 میلیون تومان کتاب رایگان که مورد نیاز و مرتبط با احتیاجات مدارس است به صورت رایگان تهیه خواهد شد.
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