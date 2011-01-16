به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین امین جعفری قبل از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قم که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، بیان داشت: به میزان 260 میلیون تومان کتاب رایگان که مورد نیاز و مرتبط با احتیاجات مدارس است به صورت رایگان تهیه خواهد شد.



وی در خصوص تامین اعتبارات کتاب‌های رایگان که برای مدارس تهیه شده است اضافه کرد: 800 میلیون تومان این اعتبارات از استانداری قم، 40 میلیون تومان توسط اداره آموزش و پرورش، 10 میلیون تومان توسط کانون پرورش فکری و 130 میلیون تومان نیز اداره فرهنگ و ارشاد استان برای تامین اعتبار این طرح کمک کرده‌اند.



مدیرکل آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار دانش آموز قمی به سفر زیارت مشهد از سوی آموزش و پرورش اعزام شده‌اند اظهار داشت: 970 نفر از آن‌ها، دانش آموزان بی‌بضاعت و 30 نفر دیگر نیز به عنوان مربی همراه این کاروان اعزام شده‌اند که این زیارت تاثیر خیلی مثبتی بر روحیات و مسائل اعتقادی دانش آموزان خواهد داشت.



امین جعفری گفت: باید بر روی مسائل تربیتی و دینی دانش آموزان بسیار توجه و کار کرد که اگر دانش آموزان از لحاظ تربیتی و دینی خوب تربیت شوند در برابر تمام انحرافات جامعه از جمله تهاجم فرهنگی موجود بیمه خواهند شد.



مدیر کل آموزش و پرورش استان قم اظهار داشت: دانش آموزانی که از لحاظ اعتقادی دینی و معنوی قوی شده‌اند در برابر هیچ گردبادی تکان نخواهند خورد.



امین جعفری اضافه کرد: مدرسه باید مکانی باشد که انتقال دهنده فرهنگ و ارزش از دانش‌آموز به خانواده و جامعه باشد.



وی بیان داشت: اگر کار‌هایمان رنگ اخلاص خدایی پیدا کند حتی امدادهای غیبی را نیز به همراه خواهد داشت.



امین جعفری با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان قم یک هزار و 331 مدرسه و حدود 220 هزار دانش آموز مشغول تحصیل هستند بیان داشت: وجود مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی این مقدار جمعیت دانش‌آموز طبیعی است و باید در برابر مشکلات موجود تأمل و تدبیر کرد و با صبر و حوصله برخورد کرد و همچنین اداره آموزش و پرورش قم همیشه آماده دریافت نقد و نظرات همکاران می‌باشد.



وی ادامه داد: باید دانش آموزان را به کار، تلاش، زحمت و مطالعه وا داشت و باید به دانش آموزان تخصص در کارها را آموخت و اجازه دهیم خودشان به دنبال کار‌ها روند تا یاد بگیرند.

