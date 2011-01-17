براساس اعلام یک سازمان تحقیقاتی بین‌دینی در بریتانیا که از آن با عنوان جامعترین تلاش برای تخمین تعداد تازه مسلمانان این کشور یاد می‌شود، تعداد بریتانیایی‌هایی که به اسلام مشرف شده‌اند در یک دهه گذشته حدوداً دوبرابر شده است.

این حقیقت بخش کوچکی از یک حقیقت انکارناپذیر و گویای میزان گرایش و تمایل به دین اسلام و حقانیت آن است . مطالعه و تحقیق درباره اسلام و درک و دریافت حقایق منحصر به فردی که دارد، علاقه و گرایش به آن را افزایش می‌دهد.

اسلام دینی جامع و کامل بوده و برای همه امور زندگی دستورالعملهای خاصی دارد که علاوه بر زندگی اخروی، زندگی دنیوی را نیز مورد توجه قرار داده و هدایت کننده انسان به سوی خیر دنیا و آخرت است .

رشد روزافزون اسلام و گسترش شمار مسلمانان در جهان، برای بسیاری از متعصبان افراط گرا موضوعی غیرقابل تحمل است که ناراحتی خود را با انواع توهینها، محدودیتها و تبعیض نشان می دهند .

اقدام سلمان رشدی در چاپ کتاب موهن آیات شیطانی اهانت آشکار و گستاخانه ای بود که انجام شد و فتوای تاریخی امام خمینی(ره) را بدنبال داشت .

چاپ و انتشار کاریکاتورهای توهین آمیزی درباره پیامبر بزرگوار اسلام(ص) در روزنامه دانمارکی، ساخت فیلم فتنه از سوی سیاستمدار افراط گرای هلندی، ساخت فیلمهای هالیوودی که در آنها اغلب مسلمانان خشن و تخریب گر نمایش داده می شوند از دیگر فعالیتهایی بوده که به نیت واهی لطمه به دین اسلام انجام شده، غافل از اینکه هریک از آنها علاقه به مطالعه اسلام، ودر نتیجه درک جذابیتها و تکامل آن را بدنبال داشته است .

اخیرا نیز یک کشیش شهرت طلب که به "کشیش احمق" و "دیوانه" شهرت یافته قرآن کریم را هدف قرار داده است .

وی سال گذشته میلادی تاریخی را برای سوزاندن قرآن تعیین کرد که با اقدام صحیح وبه موقع و همچنین واکنشهای مجامع بین المللی، شخصیتهای سیاسی و مسلمانان جهان مواجه و از اقدام خود منصرف شد.

این فرد شهرت طلب و گستاخ آمریکایی امسال نیز سناریوی جدیدی را پیش گرفته و با رسانه ای کردن آن، بدنبال جنجالی دیگر و البته مطرح کردن دوباره خود است .

این افراط گرا در اقدام تازه خود 20 مارس(29 اسفند) را بعنوان روز قضاوت درباره قرآن انتخاب کرده است .

تمام اقداماتی که تا کنون بر ضد اسلام، مسلمانان و قرآن انجام شده و نتایج آنها، شاهد و گواه آن است که نه تنها هیچکدام نتوانسته اند خدشه ای به قداست و احترام آنها وارد کنند، بلکه توجه و اعتبار اسلام و قرآن درپی هر اهانتی که انجام می شود، افزایش می یابد.

چرا که لایه های پنهان این دین و ارزشهای والا و معنوی آن درپی کنکاشهایی که بواسطه اهانتها انجام می شود و آگاهی دقیق از چند و چون مطالبی که بر ضد اسلام و قرآن طرح می شود، در واقع فضا و بستر را برای مطالعه دقیق منابع دینی و قرآن فراهم آورده، جامعیت و جهانشمولی آنها را به اثبات رسانده، و مطالعه کنندگان بخوبی در می یابند که اسلام دین تسامح و تساهل و قرآن کتاب راهنمای زندگی بشریت به سوی خیر و نیکی و سعادت دنیوی و اخروی است .

قطعنامه "عدم اهانت به مقدسات دینی" در سازمان ملل در حال بررسی است ، بنظر می رسد بسیاری، حتی کسانی که در منصبهای دینی فعالیت می کنند، هنوز حقیقت ادیان را درک نکرده اند، پس باید راهکارهای قانونی برای کنترل ناآگاهان و هتاکان وجود داشته باشد .

البته باید در نظر داشت طراحان این حرکتهای توهین آمیز بدنبال ایجاد تفرقه دینی، تنش در سطح جهان و ایجاد ناامنی نیز هستند که باید دقیق وهوشیار بود و اجازه ندهیم ، اقدامی نسنجیده، توطئه گران را به اهداف شوم خود برساند .