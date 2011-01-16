به گزارش خبرنگار مهر، انجمن ملی شعر امین در قالب یک نشست پژوهشی ادبی، فردا دوشنبه 27 دی برنامه "آینه جستاری در فرایند تاریخی شعر ولایی" را برگزار خواهد کرد.

در این جلسه محمود اکرامی فر و مرتضی امیری اسفندقه درباره شعر ولایی و تاریخچه آن به سخنرانی خواهند پرداخت. این برنامه ساعت 15 در دفتر انجمن شعر امین واقع در خیابان کریم‌خان زند، خیابان استاد نجات‌اللهی شمالی،‌ کوچه زبرجد، پلاک 4 برگزار می‌شود.

علیرضا علیزاده یکی از مسئولان این انجمن به خبرنگار مهر گفت: این انجمن با توصیه و حمایت سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته و نامگذاری این انجمن ادبی با توجه به تخلص شعری مقام معظم رهبری انتخاب شده است. مرتضی امیری اسفندقه نیز در این انجمن مدیریت علمی را بر عهده گرفته است.

وی افزود: این انجمن قصد دارد قبل از افتتاح رسمی دو سری برنامه را به‌ صورت مداوم برگزار کند. این برنامه‌ها نشستهای هفتگی و جلسه‌های ماهیانه را شامل می‌شوند. نشستهای هفتگی با عنوان "تاملی در ابعاد معنوی مثنوی" برگزار می‌شوند. فردا دوشنبه نیز اولین نشست ماهیانه انجمن در قالب جلسه سخنرانی، میزگرد و پرسش و پاسخ برگزار می‌شود.