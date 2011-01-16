یارانه به جای مصرف به تولید پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، عباس نیاوند با بیان این مطلب اظهار داشت: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با همکاری مردم به صورت کامل در حال اجراست و افتخار اجرای این قانون متعلق به همه مردم ایران است.

وی افزود: در این قانون تمام اقشار جامعه در نظر گرفته شده اند و هیچ کس از مزایای اجرای این قانون بی نصیب نخواهد بود چرا که هدف اصلی این قانون اجرای عدالت و توزیع متوازن امکانات در اقصی نقاط جامعه است.

جانشین ستاد هدفمندسازی یارانه های خراسان رضوی گفت: کسانی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را پرکرده و به هر دلیلی اعم از ناشناس بودن شماره حساب و یا مشکلات ناشی از عدم درج صحیح اطلاعات، یارانه دریافت نکرده اند همزمان با واریز مرحله دوم، یارانه قبلی نیز به حساب آنان واریز خواهد شد.

نیاوند تصریح کرد: آن دسته از مراجعان که از هم اکنون اقدام به ثبت اطلاعات کنند، یارانه مرحله اول را دریافت نخواهند کرد و همزمان با واریز مرحله دوم، یارانه خود را دریافت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: با تدابیر اندیشیده شده کسانی که به هر دلیلی درخصوص دریافت یارانه دچار مشکل شده اند باید به فرمانداری ها و بخشداری های محل سکونت خود مراجعه و طی فرم های شش گانه در نظر گرفته شده اقدام به رفع نقص کنند.

جانشین ستاد هدفمندسازی یارانه های خراسان رضوی گفت: سامانه ثبت شماره حساب سرپرستان خانوار به دلیل پالایش و راست آزمایی اطلاعات وارد شده موقتا مسدود شده است که در آینده نزدیک باز شده و افراد جامانده احتمالی می توانند اقدام به ثبت نام کنند.

نیاوند افزود: در استان خراسان رضوی 93 درصد از خانوارهای استان فرم اطلاعات را تکمیل کرده و یارانه دریافت کرده اند.

وی با اشاره به مزایای اجرای این قانون اظهار داشت: صرفه جویی های صورت گرفته در موارد مختلف انرژی، درخدمت تولید و افزایش بهره وری قرار خواهد گرفت و این امر باعث افزایش تولید و ثروت ملی خواهد شد.