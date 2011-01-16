حکومت نظامی در کراچی/ کشته شدن دو هزار و 43 افغانی در 2010

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی خشونتها در پاکستان و کشته شدن دست کم 30 نفر در سه روز گذشته در این کشور، دولت تصمیم به اعمال حکومت نظامی در مناطق حساس شهر کراچی گرفت.

یک شبکه تلویزیونی خصوصی گزارش داد که تصمیم برای منع رفت و آمد عمومی در بخشهایی از گلستان جوهر و شهر اورنگی اعمال می شود.

در همین حال "رحمان مالک" وزیر کشور دولت فدرال پاکستان گفت : نیروی سومی در درگیری و خشونتها در کراچی نقش دارد که برای هرج و مرج و بی قانونی در کشور تلاش می کند.

خبر دیگر اینکه "داوود احمدی" سخنگوی والی هلمند اعلام کرد : در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده ای در کنار مینی بوسی در جنوب افغانستان شش غیرنظامی کشته و سه فرد دیگر زخمی شدند.

وی افزود: این انفجار روز شنبه در منطقه سانجین یکی از نواحی خطرناک افغانستان که مورد توجه طالبان در طول جنگ بوده است، روی داد.

وزارت کشور افغانستان اعلام کرد : سال گذشته در نتیجه حملات طالبان و عملیات نیروهای امنیتی علیه شبه نظامیان دو هزار و 43 غیرنظامی در افغانستان کشته شدند.

هم اکنون سانجین خطرناکترین نقطه افغانستان به شمار می رود. شرایط این منطقه به گونه ای است که نشان می دهد جنگ در آن دست کم برای 10 سال دیگر ادامه خواهد داشت.

سانجین که در نزدیکی ولایت هلمند قرار دارد در گذشته به عنوان بازار تریاک افغانستان شهرت داشت و اکنون 50 هزار افغانی در آن سکونت دارند و در چهار سال گذشته این شهر خطرناک ترین نقطه برای نظامیان انگلیسی محسوب می شد و یک سوم از نظامیان انگلیسی کشته شده در افغانستان در این شهر جان خود را از دست داده اند.