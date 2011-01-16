اعتبار بازسازی سد خاکی فریم تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در همایش بررسی مشکلات بخش دودانگه ساری با اشاره به اینکه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، اقتصاد کشور در مسیر شکوفایی قرار گرفته است، گفت: با آزاد شدن قیمت حامل های انرژی، درآمد حاصل از نفت به صورت عادلانه بین همه مردم توزیع می شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه ایجاد برخی مسایل مقطعی اجرای طرح قانون هدفمند کردن یارانه ها را نفی نمی کند، بیان داشت: با اجرای این طرح ثروت ملی که در گذشته توسط برخی ها به هدر می رفت، بهینه مصرف خواهد شد.

طاهایی جهت گیری دولت را توسعه و پیشرفت در همه نقاط ایران دانست و گفت: سفر های استانی هیات دولت، سبب شد تا به همه نقاط ایران توجه شود.

نماینده عالی دولت در مازندران به مشکلات مردم دو دانگه ساری اشاره کرد و گفت: هم اکنون مهم ترین مشکل روستاییان به ویژه کسانی که در مناطق کوهستانی زندگی می کنند و فاقد انرژی گاز هستند، تامین سوخت است.

طاهایی عنوان کرد: پیگیری برای تامین اعتبار و بازسازی سد خاکی فریم از طریق دفتر رهبر فرزانه انقلاب، مطالعه توسعه راه ارتباطی دو دانگه به ساری، توجه به اراضی شیب دار و تغییر نوع کشت و تامین اعتبار برای طرح دامپروری دو هزار راسی از خواسته های مهم مردم دو دانگه است که انجام خواهد شد.

طاهایی سپس با حضور در روستای جورجارده از گلزار شهدای این روستا بازدید کرد و برای زیبا سازی گلزار، مسقف کردن و آماده کردن طرح توسعه آن دستورات لازم را صادر کرد.

استاندار مازندران در پایان ملاقات مردمی و بازدید از بخش دوادنگه ساری با حضور در مجتمع کشت و صنعت " پرای " روستای امامزاده علی بازدید از بخش های مختلف این مجتمع سرمایه گذاری به مدیران کل مربوطه در جهت رفع موانع بهره برداری و توسعه این پروژه به عنوان الگوی سرمایه گذاری منطقه تأکیداتی کرد.

