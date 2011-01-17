افزایش 100 درصدی خدمات مسکن به محرومان استان البرز

مصطفی حاج صفرعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان البرز افزود: در دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت همراه تعهدات بسیار چشمگیری برای جمعیت هدف این نهاد در منطقه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: خدمات مسکن به محرومان و مددجویان نیازمند کمیته امداد استان البرز در دور سوم سفررئیس جمهور و هیئت دولت به این استان به طور 100 درصد تصویب و افزایش یافت.

این مسئول عنوان کرد:‌ کمک به تامین مسکن مددجویان شهری، گازکشی منازل مددجویان محروم و تعمیرات منازل مددجویان از جمله تعهدات سفر رئیس جمهور به استان البرز است.

تامین اعتبار جهت احداث ساختمان حمایتی دنبال می شود

وی خاطرنشان کرد:‌ تامین اعتبار جهت احداث ساختمان حمایتی و اردوگاههای کشوری این استان و کانونهای فرهنگی از دیگر تعهدات سفر رئیس جمهور به این استان است که تحقق آنها با جدیت دنبال و پیگیری می شود.

این مسئول یادآور شد:‌ به محض وصول و تایید مصوبات سفر، این اداره آماده اجرای تعهدات یادشده و خدمات شایسته در خور شان ولی نعمتان جامعه اسلامی در استان البرز است.

وی اضافه کرد: ‌برای کاهش مشکلات نیازمندان در استان البرز تلاشهای فراوانی صورت می گیرد ضمن اینکه در این راستا نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه های ذیربط نیز هستیم.