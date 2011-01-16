آغاز انتقال آب به دریاچه ارومیه/ تزریق حیات به تالاب بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید جواد محمودی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کار‌گروه مخاطرات زیست محیطی در ارومیه افزود: با اختصاص اعتباری بالغ بر شش هزار و 800 میلیارد ریال انتقال آب از حوزه‌های دیگر به دریاچه ارومیه آغاز شده که دستگاه ها باید اقدامات اجرایی را پیگیری کنند.

وی بیان داشت: درراستای بارور سازی ابرها نیزمسائل مهم وکاربردی مختلفی طی جلسات مختلف توسط مسئولان دستگاههای مختلف به تصویب رسیده که اعتبار مورد نیاز برای آغاز بارورکردن ابرها نیزاختصاص یافته و بزودی این مصوبات عملیاتی می‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: اگر تبعات مخرب ناشی از خشکی تدریجی دریاچه ارومیه جدی گرفته نشود، طی آینده نزدیک این دریاچه به عامل مهم آلایندگی هوا تبدیل شده که این موضوع حیات مردم ارومیه و سه استان مجاور این دریاچه را تحت تاثیر قرار می دهد.

محمودی با اشاره به نقش موثر سیستم حمل و نقل در آلودگی هوا، خاطر نشان کرد: وسایل نقلیه شخصی نقش زیادی در آلودگی هوا داشته که با اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌‌ها مردم به ناوگان عمومی گرایش پیدا می‌کنند.

کمربند سبز در ارومیه ایجاد شود

این مقام مسئول به اهمیت ایجاد کمربند سبز در اطراف آذربایجان غربی به ویژه در ارومیه تاکید کرد و اظهار داشت: هم اکنون این موضوع به صورت جدی توسط کارشناسان دستگاههای مختلف در دست پیگیری بوده که امیدواریم اعتبار مورد نیاز به موقع تامین و جذب شود.

محمودی مالکیت شخصی زمین های اطراف ارومیه را یکی از مشکلات موجود در راستای اجرای طرح کمربند سبز در این شهر دانست و افزود: در این راستا با این وجود تلاش می‌شود با جلب رضایت مالکان این طرح در سطح وسیع جهت تامین هوای پاک و سالم اجرا شود.

ازسال آبی 75 – 74 تا کنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سالهای اخیر آب دریاچه بالاتر از شش متر کاهش داشته است که نیاز به یک عزم ملی و منطقه‌ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده است.

بنا بر تحقیقات انجام شده از 12 سال پیش تا کنون نمودار تراز آب پارک ملی دریاچه ارومیه رو به پایین است و مطالعات مدیریت زیست بوم حوضه آبریز دریاچه ارومیه که با همکاری بانک جهانی به اتمام رسیده، نشان می‌دهد دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد.

پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحر المیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دایمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.

مساحت این دریاچه بیش از 570هزار هکتار است. با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدات زیست محیطی استان، حیات گونه های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ایرانی و... نیز به خطر خواهد افتاد.