مدارس قم بیش از یک هزار میز و نیکمت نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، امید علی ثار اللهی قبل از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قم که در سالن جلسات فرمانداری قم برگزار شد، در خصوص کمبود تجهیزات مدارس ناحیه یک دو و چهار استان قم بیان داشت: صندلی دسته دار 350 عدد، میز و نیمکت 520 عدد، رایانه 160 عدد، چاپگر 112 عدد، انواع کمد 157 عدد، میز و صندلی معلم 480 عدد، کولر 137 عدد و دستگاه فتوکپی 42 دستگاه در ناحیه دو، سه و چهار استان قم نیاز است.



58 درصد اعتبار تجهیزات جایگزین مدارس قم فراهم شده است



ثاراللهی با اشاره به اینکه 12 درصد اعتبارات عمرانی آموزشی استان صرف تجهیزات فرسوده و جایگزین استان قم می‌شود بیان داشت: 12 درصد این اعتبار حدود 900 میلیون تومان می‌باشد که حدود 58 درصد اعتبار در طول 9 ماه تخصیص داده شده است و ما بقی آن نیز در طول سه ماه فراهم خواهد شد.



وی با بیان اینکه کل اعتبارات تعمیر و تعویض تجهیزات مدارس ناحیه یک، دو و چهار استان قم 700 میلیارد تومان می‌باشد اظهار داشت: 88 میلیون نیز برای جامعه عمل پوشاندن به نامه‌های ارائه شده در سفر رهبری نیاز است.

