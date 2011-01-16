افغانستان راه حل نظامی ندارد / لزوم خروج سریع نظامیان آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، "گوئیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه " تاگس اشپیگل" با غیر ضروری دانستن گسترش چتر حمایت از یورو اظهار داشت : ما بحران یورو نداریم، بلکه با بحران بدهی های دولتی در بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبرو هستیم .

وی افزود: اگر کشورهای اروپایی در مسیر رهبری درست بدهی ها و بودجه های دولتی خود قدم نگذارند؛ ما سختی ها و مشکلات بیشتری در پیش خواهیم داشت .

وستروله در پاسخ به این پرسش که اروپا چه تغییراتی باید در خود ایجاد کند تا یورو پایدار بماند اظهار داشت : پایداری یک ارز به شایستگی رقابت و نیروی اقتصادهای ملی آن بستگی دارد. هر کشور اروپایی باید تلاش کند که شایستگی رقابت اقتصادی در این منطقه ارزی را داشته باشد. ما به یک هماهنگی بالاتر سیاست اقتصادی در اروپا نیازمندیم .

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره عملیات نظامی نیروهای آلمانی در افغانستان گفت : حکومت آلمان در تصمیم گیریهایش این اطمینان را داده است که در پایان 2011 این موفقیت را به دست خواهد آورد که حضور نیروهای نظامی آلمانی در افغانستان را کاهش دهد. سربازان ما نباید مدت طولانی تری در افغانستان بمانند.

وی افزود: افغانستان راه حل نظامی ندارد و برای آن تنها راه حل سیاسی وجود دارد. ما از رئیس جمهوری افغانستان در راستای این هدف که مسئولیت کشورشان را تا سال 2014 خودشان بر عهده بگیرند حمایت می کنیم. بر این اساس نباید هیچ نیروی نظامی آلمانی دیگر در افغانستان وجود داشته باشد.

