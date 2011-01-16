اجرای طرح ویژه کاهش آلودگی هوا در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، محمد مهدی امامی میبدی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در اجرای این طرح راهنمایی و رانندگی و محیط زیست با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد همکاری دارند.

وی اظهار داشت: در اجرای این طرح که مرحله نخست آن تا پایان سال جاری ادامه می یابد، گشت های ویژه کاهش آلودگی هوا با گشت زنی در سطح شهر، به رانندگان وسایل نقلیه آلاینده هوا تذکر می دهند و در صورت لزوم آنها را جریمه می کنند.

امامی میبدی با اظهار این که تردد بیش از 800 هزار دستگاه خودرو سهم عمده ای در آلودگی هوای شهر مشهد دارد، گفت: با توجه به سفر سالانه 25 میلیون زائر و مسافر ، میزان تردد وسائل نقلیه در این شهر بویژه در ایام پیک زایرپذیری افزایش می یابد.

وی تاکید کرد:‌ هم اکنون روزانه 300 الی 350 دستگاه خودرو در شهر مشهد شماره گذاری می شود که هر خودرو به طور میانگین 10 الی 15 متر مربع فضا را به خود اختصاص می دهد.

امامی میبدی با اشاره به فعالیت پنج مرکز معاینه فنی خودرو در شهر مشهد ، ادامه داد: ‌روزانه 500 دستگاه خودرو در این شهر معاینه فنی می شوند، در حالی که این مراکز ظرفیت خدمات رسانی به دو هزار دستگاه خودرو را در طول روز دارند.

وی بر ضرورت معاینه فنی خودروها برای کاهش آلودگی در این شهر تاکید کرد و افزود:‌ میزان آلودگی زایی خودروهایی که معاینه فنی می شوند 20 درصد و مصرف سوختشان 15 درصد در مقایسه خودروهایی که معاینه فنی نمی شوند، کاهش می یابد.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی هم در این نشست خبری گفت:‌هوای شهر مشهد بیش از 270 روز در سال در حالت وارونگی قرار دارد و این وارونگی در زمان های مختلف متفاوت است.

حسین آقامیری از مونوکسید کربن، هیدروکربن،‌اکسیدهای گوگرد و ازت به عنوان مهم ترین مواد آلاینده هوا در این کلانشهر یاد کرد و افزود:‌ میزان مواد آلاینده هوا در این شهر طی آذر ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال پیش دو الی 5/2 برابر افزایش یافت.

وی گفت:‌12 دستگاه اجرایی دست اندرکار اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا در شهر مشهد هستند و برای این منظور برای آنها 52 پروژه تعریف شده که قابل افزایش تا 83 پروژه است.

آقا میری همچنین توجه ویژه به خودروهای حمل و نقل عمومی و دولتی را یکی از برنامه های کاهش آلودگی هوا در مشهد دانست و افزود: ‌معاینه فنی این خودرو ها هر شش ماه یک بار انجام می شود، در حالی که این اقدام برای خودروهای شخصی سالانه است.

وی در باره علت آلودگی زایی زیاد اتوبوس های خطوط داخل شهری مشهد به رغم انجام دو بار معاینه فنی در سال گفت:‌ نوع سوخت این اتوبوس ها منطبق با شرایط موتور آنها نیست و در آینده نزدیک نوع سوخت آنها تغییر خواهد کرد.

آقا میری بیان داشت:‌هم اکنون 12 ایستگاه تشخیص آلایندگی هوا در شهر مشهد نصب است که در آینده به 17 ایستگاه افزایش می یابد.

این مقام مسئول هزینه نصب هر ایستگاه تشخیص آلودگی هوا را دو میلیارد ریال ذکر کرد.

آقامیری نصب تابلوی اعلام میزان مواد آلاینده هوا در سطح شهر مشهد را از دیگر اقدامات اداره کل محیط زیست خراسان رضوی برشمرد و گفت: ‌تاکنون دو تابلو نصب شده است و پنج تابلو هم در آینده نزیک نصب خواهد شد.