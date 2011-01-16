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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۳

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی منصوب شد

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی منصوب شد

اراک - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، حجت‌الاسلام دکتر سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حجت‌الاسلام نعمت‌الله سرلکیان را به عنوان سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی منصوب و از زحمات و خدمات حجت‌الاسلام احمد رضائیان مدیر‌کل سابق تبلیغات اسلامی تقدیر و تشکر شد.

در این حکم آمده است: حجت‌الاسلام نعمت‌الله سرلکیان با توجه به رسالت سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه نشر معارف اهل بیت (ع) و با عنایت به اهمیت و جایگاه فرهنگ در نظام مقدس جمهوری اسلامی، جنابعالی را که به‌‌حمدالله از صلاحیت و شایستگی لازم در عرصه مدیریت فرهنگی برخودار هستید، به پیشنهاد معاون امور مجلس و استان‌ها به سمت سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی منصوب می‌کنم.

در ادامه این حکم آمده است: امید است تحت توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) در انجام وظایف محوله بر اساس سیاست‌های ابلاغی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) موفق باشید. ا

اطمینان دارم مسئولان استان، به ویژه نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و استاندار مرکزی در انجام این مهم شما را یاری خواهند کرد.

در پایان لازم می‌دانم از زحمات و خدمات و تلاش‌های بی‌شائبه حجت‌الاسلام احمد رضائیان تشکر کرده و دوام توفیقات ایشان را از خداوند متعال مسئلت کنیم.

گفتنی است مراسم تودیع رئیس پیشین (حجت الاسلام رضائیان) هفته گذشته برگزار شد.

کد مطلب 1233485

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