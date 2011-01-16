پیگیری ترور دانشمندان حق ایران است/ اسرائیل معرکه گردان دادگاه حریری

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی در حاشیه بازدید از موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر درباره ترورهای اخیر دانشمندان ایرانی تصریح کرد: این موضوع حتما قابل پیگیری بوده و تا آنجایی که من اطلاع دارم مقامات جمهوری اسلامی ایران در پی رسیدگی به این موضوع در مجامع بین المللی هستند .

وی افزود: این حق جمهوری اسلامی است که ترور دانشمندان هسته ای اش را در مجامع بین المللی با قوت پیگیری کند .

مشاور مقام معظم رهبری همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره دادگاه رفیق حریری با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره این دادگاه گفت: به واقع این دادگاه یک ترفند سیاسی برای لطمه زدن به مقاومت است که معرکه گردان آن صهیونیست ها هستند.

وی افزود: زمانی که آنها در حوزه نظامی موفق نشدند حزب الله وحماس را شکست دهند حال سعی می کنند در حوزه امنیتی به جایگاه حزب الله و مقاومت لطمه وارد کنند .

ولایتی در عین حال گفت: دادگاه لاهه تبدیل به یک ابزار سیاسی در دست قدرتهای صاحب نفوذ شده که سازمان ملل و مشتقاتش را میدان سوء استفاده خود قرار داده اند.

وی با بیان اینکه روسای صهیونیست ها انواع جنایتها را در قبال مردم مظلوم فلسطین می کنند و آمریکاییان نیز قطعنامه های ضد اسرائیلی را وتو می کنند، گفت: بایستی همبستگی کل مقاومت از لبنان و فلسطین گرفته تا دیگر نقاط خاورمیانه بیش از پیش تقویت شده واجازه سوء استفاده از این امکان بین المللی برای ضربه زدن به مقاومت داده نشود.

ولایتی با تاکید بر اینکه مقاومت امروز یک رکن اساسی است، گفت: در طول تاریخ اشغال فلسطین برای نخستین بار حزب الله توانست در جنگ سی و سه روزه و حماس پس از آن رژیم غاصب صهیونیستی را شکست دهد و امروز خود صهیونیست ها بهتر می دانند که توان حزب الله بیش از گذشته بوده و یارای مقابله با آن را ندارند.

وی در عین حال گفت: البته سید حسن نصرالله با هوشمندی که از خود نشان داد جهت و حرکت دادگاه را که اتهام به حزب الله بود پیش بینی کرد و نقشه آنها را نقش برآب کرد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با اشاره به زیاده خواهی صهیونیست ها به پشتوانه آمریکا گفت: ملت لبنان پاسخ قاطعی را به صهیونیستها و آمریکا دادند و دستی که از سوی آمریکا برای ایجاد تفرقه در این کشور دراز شده بود قطع کردند و باید دانست که در نهایت پیروز این مسئله مردم مقاوم لبنان خواهند بود.