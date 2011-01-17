به گزارش خبرنگار مهر، جیمز پورتر استاد دانشگاه کالیفرنیا در قالب کتاب "ریشه‌های اندیشه زیبایی شناسی در یونان باستان" که از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شد به بررسی موضوع زیبایی شناسی در یونان باستان و در آرای افلاطون و ارسطو پرداخته است.

دکتر جیمز پورتر استاد ادبیات کلاسیک و تطبیقی در دانشگاه کالیفرنیا در مورد این کتاب و انگیزه نگارش آن به خبرنگار مهر گفت: این کتاب بخشی از یک تحقیق درباره ریشه‌های تکاملی زیبایی شناسی در یونان است. این تحقیق در سه مجلد مجزا منتشر خواهد شد که اثر کنونی اولین جلد از این مجموعه است.

وی افزود: ریشه‌های زیبایی شناسی در یونان را باید پیش از هومر مورد بررسی قرار داد. از اینرو این موضوع پیش از هومر تا قرن چهارم پیش از میلاد با بررسی اشکال و فرمهای هنری مورد بررسی قرار گرفته است.

پورتر تصریح کرد: تأکید کتاب بر زیبایی شناسی در یونان در مراحل اولیه آن بوده است. تأکید این مطالعه و تحقیق بر حس گرایی و مادی گرایی است. این دو رویکرد در مطالعات هنری در تقابل با ایده‌آلیسم و فرمالیسم قرار دارند. دو رویکرد اخیر توسط افلاطون و ارسطو مورد تقدیس و قبول بودند.

وی افزود: با اتخاذ رویکردهای ایده‌الیسم و فرمالیسم در بررسی زیبایی شناسی در یونان باستان، محقق چشم خود را به روی بسیاری از واقعیتهای هنری خواهد بست. زیبایی شناسی در هنر دارای وجوه حسی نیز هست که تأکید من بر آن است. در واقع همین تجربه از هنر است که قابل ترجمه به زبانهای گوناگون است و همگان درکی مشترک از آن دارند.

پورتر در ادامه با اشاره به اینکه بررسی زیبایی شناسی در دوران کنونی بدلیل قرائت مدرن از آن جای ایراد دارد گفت: قرائت مدرن از زیبایی شناسی دارای اشکال و ایراد است. تفکیک میان "حس" و فرم" که در اندیشه مدرن مورد تأکید است این اشکال را به وجود می‌آورد.

پورتر در ادامه به نفوذ و تأثیر دیدگاه ارسطو و افلاطون در حوزه زیبایی شناسی پرداخت و گفت: دیدگاه ارسطو و افلاطون در مورد زیبایی شناسی قرنهای متمادی بر این حوزه سیطره داشته‌اند.

وی افزود: علاوه بر حوزه زیبایی شناسی، حوزه‌های دیگر نیز در حال حاضر تحت تأثیر نگرشهای فرمالیسم (اصالت فرم) هستند. این دیدگاه اصالت را به شکل، ساختار و طرح می‌دهد.

وی در پایان تأکید کرد: بر این اساس تلاش من این بود تا قرائتی دیگر از آنچه از تاریخ زیبایی شناسی ارائه شده به دست دهم و موارد مغفول در تاریخ زیبایی شناسی را مورد توجه قرار دهم و به نوعی تکمله‌ای بر تحقیقات انجام شده ارائه دهم.