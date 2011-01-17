کریم زمانی نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به تازگی تالیف کتاب "شرح فیه ما فیه" را به اتمام رسانده‌ام که این کتاب در حال حاضر آخرین مراحل فنی پیش از انتشار را طی می‌کند و توسط نشر معین روانه بازار خواهد شد.

وی گفت: "فیه ما فیه" کتابی غیر از اشعار و منظومات مولاناست و گفتارهایی است که به صورت نثر از مولوی به جا مانده است. متون "فیه ما فیه" یادداشتهایی است که کاتبان از سخنان مولانا برداشته ‌اند که کتاب شرح آن با 240 صفحه کتاب متوسط الحجمی محسوب می‌شود و در قطع وزیری به بازار خواهد آمد.

این مولوی‌شناس گفت: گفتارهای مولانا بسیار عمیق و کارساز است. از این سخنان هم می‌توان در شرح زندگانی خود مولانا بهره گرفت و هم می‌توان از آنها در تشریح مسائل اخلاقی، عرفانی، کلامی و اجتماعی استفاده کرد. من در شرح فیه ما فیه این کتاب را بخش به بخش تفسیر کرده‌ام.

زمانی ادامه داد: مقاصد مولانا اعم از بازکردن جملات، توضیح درباره لغات، ترکیبات و تعبیرات دشواری که خواننده امروزی ممکن است در درک آنها با مشکل روبرو شود و ترجمه اشعار واحادیث عربی، در این کتاب شرح و بسط داده شده اند. در کل می‌توان این کتاب را کاربردی ارزیابی کرد. در تشریح و تالیف این کتاب براساس محتوا و موضوع 305 عنوان موضوعی از فیه ما فیه استخراج کردم و نام مناسبی برای این عناوین برگزیدم.

نویسنده کتاب "برلب دریای مثنوی معنوی، بیان مقاصد ابیات" گفت: کتاب در حال حاضر زیر چاپ است و ناشر سعی دارد آن را تا پایان سال و حداکثر تا زمان برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چاپ کند.

وی درباره دیگر آثارش گفت: کتاب "ترجمه روشنگر قرآن کریم" نیز حدود دو هفته است که توسط نشر نامک چاپ شده است. در این کتاب از 20 تفسیر اصلی قرآن استفاده کرده‌ام که با توجه به مدت کمی که از چاپ آن می‌گذرد استقبال چشمگیری از آن به عمل آمده است. در این کتاب آیات قرآن را به زبان ساده و با استناد به مراجع اصلی تفسیر کرده ام که تفاسیر این کتاب در عین موجز بودن خالی از هشو و اضافات است.

نویسنده کتاب "میناگر عشق" در پایان گفت: این کتاب به خواننده علاقه‌مند به تفسیر آیات قرآن این امکان را می‌دهد تا بدون اینکه سردرگم شود، بسیار ساده و راحت با مفاهیم آیه‌ها ارتباط برقرار کند.