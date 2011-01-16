شش باب سایت اطفای حریق در آذربایجان غربی باید راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن عباس‌ نژاد بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه ویژه مخاطرات زیست محیطی در ارومیه، با وقوع آتش سوزی در مناطق مختلف سردشت و پیرانشهر از ابتدای سالجاری تا کنون بیان داشت: در این راستا باید شش باب ایستگاه اطفای حریق در مناطق مورد نیاز آذربایجان غربی احداث شود.

وی بیان داشت: بر اساس بررسیهای کارشناسان مجرب اعتبار مورد نیاز جهت احداث ایستگاههای مذکور بیش از 12 میلیارد ریال بوده که در صورت تامین اعتبار مذکور از سوی مسئولان ارشد استان، نسبت به احداث این ایستگاهها اقدام می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اظهار داشت: در آذربایجان غربی مناطق بکر زیادی همراه با تنوع زیستی و گونه وجود داشته که جهت حراست از این مناطق احداث سایتهای اطفای حریق باید به صورت جدی توسط مسئولان با هدف جلوگیری از نابودی گونه‌های با ارزش گیاهی و حیوانی، پیگیری شود.

وضعیت هوایی ارومیه نگران کننده است

عباس نژاد خاطر نشان کرد: متاسفانه هم ‌اکنون امکانات کافی برای مقابله با سوانح طبیعی و انسانی در دسترس محیط‌‌بانان وجود نداشته که از این رو باید تمهیدات اساسی برای فراهم کردن امکانات مذکور اندیشیده شود.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت هوایی آذربایجان غربی، اظهار داشت: آب و هوای استان تحت تاثیر آب و هوای مدیترانه ‌ای قرار داشته، به طوری که از هوای کشورهای صنعتی متاثر شده که بر این اساس نسبت به وضعیت آینده هوای استان نگرانی وجود داشته و باید اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع آلودگی هوا انجام شود.