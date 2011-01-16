به گزارش خبرنگار مهر، ششمین و آخرین شماره "نگره" تیرماه امسال منتشر شد.

مسئولان "نگره" به دلیل برخی مشکلات مالی و مسائل مربوط به چاپ، فعلاً تصمیمی برای ادامه انتشار این فصلنامه ندارند.

شش شماره قبلی این نشریه ادبی که زمینه اصلی فعالیت آن نقد و بررسی آثار داستانی در هر فصل بود، در حجم تقریباً 200 صفحه‌ای و شمارگان یکسان 1000 نسخه‌ای منتشر شده بود.

نگره زیر نظر شورای سردبیری متشکل از مسعود میرزایی (مدیرمسئول)، فتح‌الله بی‌نیاز و شهلا زرلکی اداره می‌شد و در هر شماره آن چهره‌های ادبی کشور مقالاتی در نقد آثار داستانی چاپ شده در فصل گذشته منتشر می‌کردند.