به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد گرامیداشت دهه مبارک فجر جام تختی روزهای 6 تا 8 اسفند ماه برگزار می شود. بر این اساس در حالی که پیش از این از تهران به عنوان میزبان این رقابتها نام برده می شد نام جزیزه کیش به عنوان میزبان این تورنمنت بین المللی که برای حضور در آن برای برخی کشورهای سرشناس دعوتنامه فرستاده شده است در سایت فدراسیون جهانی کشتی قرار گرفته است.

کادر فنی تیم ملی این رقابتها را معیار انتخاب ملی پوشان برای حضور در رقابتهای جام جهانی روسیه دراواخر اسفند ماه و رقابتهای آسیایی ازبکستان در اردیبهشت ماه عنوان کرده است.