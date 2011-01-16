هشت فیلم ایرانی در سومین جشنواره جیپور هند حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره 600 فیلم از 67 کشور متقاضی شرکت در جشنواره بودند که در نهایت 140 فیلم به بخش‌های مختلف جشنواره راه پیدا کردند.

مرجان ریاحی مستندساز و مدیر پایگاه خبری فیلم کوتاه به عنوان یکی از اعضای هیات داوران در جشنواره حاضر می‌شود و به قضاوت آثار می‌پردازد. ضمن اینکه فیلم‌های "دریا یک روز مال من بود" ساسان فرخ‌نیا، "چیدن سپیده دم" تیمور قادری، "اویان" اسماعیل منصف، "جنایت در سکوت" بهروز نورانی‌پور و فیلم سینمایی "مرهم" علیرضا داودنژاد دربخش مسابقه جشنواره حضور دارند.

همچنین فیلم‌های "آنها هیچکس را دوست ندارند" جلال سعدپناه محصول مشترک ایران و عراق، "دعوت" پیام زین‌العابدینی و فیلم سینمایی "وقتی لیموها زرد شدند" محمدرضا وطن‌دوست در بخش خارج از مسابقه جشنواره به نمایش درخواهند آمد.

سومین جشنواره بین‌المللی فیلم جیپور 27 ژانویه تا 30 فوریه با تمرکز بر سینمای فرانسه در هند برگزار می‌شود