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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۵۴

تداوم شوراهای آموزش و پرورش استان مرکزی به برنامه ریزی صحیح نیازمند است

تداوم شوراهای آموزش و پرورش استان مرکزی به برنامه ریزی صحیح نیازمند است

اراک - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی استانداری مرکزی شورای آموزش ‌و ‌پرورش را یکی از ارکان مهم مشارکت و نظارت مردم در امر تعلیم و تربیت دانست و گفت: تداوم شوراهای آموزش و پرورش استان مرکزی به برنامه ریزی صحیح نیازمند است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ابوالقاسم نصرالهی عصر یکشنبه در همایش شوراهای آموزش و پرورش استان مرکزی در کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره) افزود:  تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌گیری از کلیه منابع و امکانات و تسهیل در فعالیتهای اجرایی آموزش و پرورش اهداف تشکیل شورای اموزش و پرورش است که باید به آن توجه شود.

وی با تاکید بر اینکه هر ساله در ایران اسلامی شاهد مشارکت گسترده مردم در عرصه های مختلف هستیم گفت: در شوراهای اموزش و پرورش مشارکت به شورت عالمانه و آگاهانه انجام می شود که این امر یکی از برکات انقلاب اسلامی است..

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی نیز در این همایش گفت: این نهاد آموزشی، یک دهه فرایند محور با موضوع نیروی انسانی و دانش آموز را طی می کند.
 
سیف الله کریم زادهافزود: دانش آموزان از سرمایه های عظیم کشور هستند که تربیت اصلی آنها بر عهده والدین و سپس برعهده مربیان آموزشی است.

وی بیان کرد: والدین و مربیان وظیفه دارند دانش آموزان را با فرهنگ اسلامی تربیت کنند و آنان را از خطرات ناشی از تهاجم فرهنگی آگاه سازند.

کریم زاده ادامه داد: شوراهای آموزش و پرورش یک مجموعه عمومی کامل برای تشخیص مصلحت آموزش و پرورش هستند.

 
کد مطلب 1233508

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