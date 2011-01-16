اخذ مجوز فعالیت دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی برای کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علیرضا جلالی ظهر یکشنبه در همایش خیرین سلامت استان البرز افزود: به تازگی مجوز فعالیت دو دانشکده پرستاری و پیراپزشکی برای کرج اخذ شده ضمن اینکه ساختمان آنها نیز آماده شده است.

وی ادامه داد: همچنین قرار است در آینده نزدیک مجوز دانشکده دیگر نیز برای کرج اخذ شود که پیگیری ها در این خصوص ادامه دارد.

این مسئول بیان کرد: در عین حال با موافقت هیئت دولت، دانشکده علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی تا پایان سال جاری به دانشگاه تبدیل خواهد شد.

با تبدیل شدن به دانشگاه، گامهای موثری برداشته می شود

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود که با تبدیل شدن دانشکده علوم پزشکی کرج به دانشگاه، گامهای موثری در بخش توسعه بهداشت و درمان استان البرز برداشته و نتایج مطلوب حاصل شود.

جلالی افزود: قرار است تا پایان سال 90مشکل کمبود تخت دیالیز در استان البرز حل خواهد شد ضمن اینکه تعداد این تختها به دو برابر افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: توسعه مرکز فوریتهای بیمارستان شهید مدنی، راه اندازی مرکز دیابت و مراکز دیگرتخصصی، راه اندازی بخش اطفال و آی سی یو در بیمارستان شهید باهنر دنبال می شود.

توسعه بخشهای آی سی یو در بیمارستان شریعتی دنبال می شود

این مسئول گفت: توسعه بخشهای آی سی یو در بیمارستان شریعتی، توسعه اتاق عمل و آسی سی یو در بیمارستان شهید رجایی از دیگر اقداماتی است که دردستور کار قرار گرفته است و اقدامات در این خصوص ادامه دارد.

جلالی افزود: همچنین هم اکنون طرحهای توسعه در همه بیمارستهای استان البرز دنبال می شود ضمن اینکه در این زمینه افراد خیر نیز همکاری و تعامل مطلوبی خواهند داشت.