به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان از روز 25 دی‌ماه و با حضور 36 کشتی گیر در محل خانه کشتی تهران آغاز شده است.

براساس تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان 14 کشتی گیر منتخب حاضر در اردوی این تیم که روز 8 بهمن‌ماه به اتمام می رسد، عازم ترکیه می شوند تا در جام وهبی امره حضور پیدا کنند.

در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی علاوه بر نفرات برتر رقابت‌های قهرمانی کشور چند چهره سرشناس همچون علی محمدی نیز حضور دارند.

کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی قصد دارد عملکرد این کشتی گیران در ترکیه را مورد ارزیابی قرار دهد تا تیم ایران با تلفیقی از این کشتی گیران و برخی ملی پوشان ایران در مسکو و گوانگجو از جمله فرشاد علیزاده و بابک قربانی اواخر بهمن‌ماه در جام جهانی بلاروس شرکت کند.

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان سال گذشته عنوان قهرمانی جام جهانی کشتی فرنگی در ارمنستان را به خود اختصاص داد.