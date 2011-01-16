تخصیص قطعی یارانه امسال شیر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را موظف کردند اعتبار یارانه شیر به میزان (2300) هزار تن تخصیصی سال 1389 را محاسبه و ظرف مدت(24) ساعت در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.

بر اساس مصوبه کارگروه بازار، وزارت صنایع و معادن موظف شده است فهرست خودروهای وارداتی مجاز را به وزارت بازرگانی اعلام کند. خودرو سازان بخش دولتی هم موظف شدند نسبت به ارایه تخفیف انواع خودرو تا یک میلیون ریال اقدام کنند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

