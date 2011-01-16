ساخت و سازهای غیر قانونی در مشهد وضعیت نامطلوبی پیدا دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رضا اخوان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر ساخت و سازهای که در حاشیه شهر انجام شده و یا به صورت غیر قانونی درسایر نقاط شهر صورت گرفته وضعیت نامطلوبی از لحاظ ضوابط شهرداری و استحکام بنا دارند.

وی از برپایی جشنواره بنای برتردر مشهد خبرداد وگفت: به منظور ارج نهادن به فعالیت های مهندسی ارزشمند، فرهنگ سازی، تشویق به رعایت مقررات ملی ساختمان این جشنواره اسفند ماه امسال بر پا می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی افزود: معرفی فعالیت های مهندسانی که کارهای با کیفیت و مطابق مقررات ملی ساختمان ارایه می دهند و معرفی دست اندر کاران و متخصصین موفق در امر ساخت و ساز از اهداف دیگر این جشنواره محسوب می شود.

اخوان افزود: تقدیر از کارهای شایسته و تلاشهای صورت گرفته در این زمینه و معرفی پروژه ها به عنوان بنای برتر و عوامل ذیربط آن باعث فرهنگ سازی و ترغیب عموم برای رعایت اهداف این جشنواره خواهد شد.

وی به ویژگی بناهای برتراشاره کرد و افزود : یک بنا باید طبق رعایت مقررات ملی ساختمان، استحکام بنا، رعایت صرفه جویی در انرژی، بکار گیری مصالح استاندارد و بومی ایرانی، پلان معماری مناسب ، راحت و سازگار با فرهنگ ایرانی و اسلامی، ساخت با نقشه های مصوب شهرداری، بکارگیری عوامل اجرایی ماهر ساخته شود تا عنوان بنای برتر را بتوان به آن اعطا کرد.

اولین جشنواره بنای برتر اسفندماه امسال به همت شهرداری مشهد و با همکاری استانداری خراسان رضوی،سازمان نظام مهندسی، سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن برگزار خواهد شد.