نمایشگاههای فروش بهاره اسفند ماه در خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد علی صفر زاده ظهر امروز به خبرنگاران گفت: بمنظور عرضه مناسب کالاها و رعایت قیمت ها در بخشهای مختلف اقتصادی همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، نمایشگاههای فروش بهاره، اسفند ماه سالجاری در همه شهرستان های استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برنامه های متنوعی برای تنظیم بازار شب عید در نظر گرفته شده است اظهار داشت: این نمایشگاهها با توجه به لزوم تداوم توزیع و ثبت شرایط بازار و با هدف کمک به جریان عرضه کالاهای پر مصرف خانوار و تنظیم بازار و نیز همراهی با تولیدکنندگان جهت عرضه مستقیم محصولات تولیدی برپا خواهد شد.

وی با بیان اینکه نمایشگاههای فروش بهاره در سال جاری با تنوع کالایی بیشتری نسبت به نمایشگاههای گذشته برگزار می شود، افزود : در این نمایشگاهها گروههای مختلف کالایی از جمله مواد غذایی ، پوشاک ، محصولات سلولزی و بهداشتی، مواد پروتیئنی با حدود 15 درصد کمتر از قیمت بازار عرضه می شود.