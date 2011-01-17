تشبیه قابل سکونت ترین سیاره شبه زمینی به چشمی کیهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه دسامبر سال گذشته، زوجی در حدود چهار هکتار از زمینهای سیاره شبه زمینی گیلیس 581g، قابل سکونت ترین سیاره شبه زمینی که تا به حال کشف شده است را برای فروش بر روی وب سایت eBay قرار دادند.

جدا از نگرانی درباره آغاز سلطه گری انسان بر روی خاک سیاره های فراخورشیدی، این حرکت کمی زودهنگام به نظر می آید. این جهان بیگانه در فاصله 20 سال نوری از زمین قرار داشته و هنوز حتی موجودیت قطعی آن به تایید نرسیده است. با این حال در صورتی که چنین سیاره ای وجود داشته باشد، امکان اینکه از املاک خوبی برای به فروش رساندن برخوردار باشد، وجود دارد!

محققان دانشگاه شیکاگو با بررسی دامنه تغییرات آب و هوایی که ممکن است در گیلیس وجود داشته باشد دریافتند این سیاره می تواند در یکی از وجه هایش دریاچه ای داشته باشد که این سیاره را به کره چشم شبیه می کند. حتی اگر تحقیقات بیشتر وجود این سیاره را انکار کنند، این مطالعه می تواند در تعیین میزان حیات پذیر بودن سیاره های شبه زمینی که هنوز در انتظار کشف شدن قرار دارند، کمک کند.

سیاره گیلیس به نظر سیاره ای سنگی می آید و با در نظر گرفتن این موضوع که در منطقه ای قابل سکونت از ستاره اش در حرکت است و حرارت در اطراف آن برای وجود آب مایع بر روی سطح سیاره مناسب است، این سیاره اولین سیاره در خارج از سامانه خورشیدی است که از قدرت میزبانی حیات برخوردار است.

اما گیلیس متفاوت از زمین است، این سیاره در مدار کوتوله سرخ کم نوری در گردش است و به اندازه ای به این ستاره نزدیک است که یک سال گیلیس برابر 37 روز است. این ویژگی احتمال اینکه کشش گرانشی ستاره منجر به چرخش سیاره با سرعتی برابر چرخش آن به دور ستاره شود را افزایش می دهد. از این رو همیشه یک روی سیاره به سوی ستاره است و سوی دیگر همواره شب خواهد بود.

محققان که گزینه های متعدد آب و هوایی را برای این سیاره متصور شده اند، بر این باورند تنها گزینه ای که بر اساس آن می توان احتمال داد حیات بر روی این سیاره مجال حضور دارد، این سناریو است که گیلیس دارای اتمسفری غنی از دی اکسید کربن است. وجود این اتمسفر منجر به ایجاد حرارت در سطحی از سیاره خواهد شد که رو به سوی خورشید دارد و از این رو آب در این بخش از سیاره مایع خواهد بود. از این رو ظاهر کلی سیاره به شکل زمینی چشم مانند دیده خواهد شد. قطر چنین دریاچه ای در حدود یک چهارم محیط زمین خواهد بود.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، در حال حاضر دانشمندان در انتظار پرتاب تلسکوپ جیمز وب ناسا در سال 2014 هستند تا با کمک آن بتوانند سیاره گیلیس را از نزدیک دیده، وجود آن را به اثبات رسانده و اسرار نهفته در این سیاره را کشف کنند.