جوان الجزایری خودسوزی کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البیان، "محمد بوعزیزی" جوان تونسی سبزی فروش بود که پس از خودسوزی، قیام مردم علیه "زین العابدنین بن علی" رئیس جمهور این کشور را کلید زد. این جوان فقیر و تحصیل کرده تونسی 30 روز پیش از فرار بن علی از تونس، در اعتراض به مصادره چرخ دستی اش که با آن سبزی می فروخت، اقدام به خودسوزی کرد.



محمد بوعزیزی جوان تونسی

اما در واقعه روز گذشته "محسن التقی" جوان الجزایری 27 ساله پس از مراجعه به شهرداری برای یافتن شغل و شنیدن پاسخ منفی تهدید کرد که خود را آتش می زند. در مقابل مسئول کارگزینی شهرداری "بوخضره" (شرقی ترین نقطه الجزایر) تهدید وی را به سخره گرفت و خطاب به وی اعلام کرد: اگر شجاعت "بوعزیزی" را داری خودت را بسوزان.

جوان تونسی که با این واکنش روبرو شده بود، در ملا عام و درحالی که 22 نفر شاهد ماجرا بودند، بر روی خود بنزین ریخت و خودسوزی کرد. بنابراین گزارش، این جوان در آخرین ساعات شب گذشته در پی سوختگی شدید جان سپرده است.