به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی طی روزهای 30 بهمن‌ماه و اول اسفندماه به میزبانی شهر" مینسک" بلاروس برگزار می شود که تیم ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی سال گذشته خود در این مسابقات شرکت می کند.

براین اساس رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد نیز در روزهای 21 و 22 اسفندماه در شهر "ماخاچ کالای" جمهوری داغستان روسیه برگزار خواهد شد که تیم ایران به عنوان تیم سوم جهان و نایب قهرمان دوره گذشته مسابقات در این رقابت‌ها حضور می یابد.

تیم‌های اول تا هشتم جهان به همراه تیم‌های منتخب کشتی گیران جهان و قاره آفریقا در این مسابقات بصورت تیم به تیم با هم روبه‌رو می شوند.