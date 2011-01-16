"مساعی حمیده"ماموریت انگلیسی-امریکایی امارات است/ رد اجلاس ابوظبی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است: اتحادیه بین المجالس اسلامی در طول عمر 12 ساله خود با اصرار به فلسفه وجودی در راستای اتحاد و انسجام روز افزون امت اسلامی گام برداشته است. متاسفانه اجلاس آتی این اتحادیه که قرار است به زودی در امارات برگزار شود، در اثر کج فهمی برخی عناصر دچار نوعی انحراف از فلسفه وجودی خود شده است.

برخی کشورها با رفتار نسنجیده خود تلاشی را جهت ضربه زدن به این اتحادیه آغاز کرده اند. برخی افراد در پارلمان امارات متحده عربی با سوء استفاده از برگزاری اجلاس بین المجالس اسلامی در این کشور سعی در پیاده کردن نقشه های ضد اسلامی انگلیسی و آمریکایی دارند. این افراد بدون توجه به شرایط خطیر جهان اسلام دست به این اقدامات مخرب می زنند. حوادث تاسف بار سودان که یکی از کشورهای بزرگ اسلامی - عربی در حال تجزیه شدن است، کشتار مردم بی گناه پاکستان و افغانستان توسط تروریست ها و نیروهای ناتو، بحران سیاسی در لبنان، شهرک سازی و نابود کردن اماکن اسلامی - عربی در فلسطین اشغالی، محاصره طولانی مدت مدم مظلوم غزه، انقلاب مردم تونس همگی نادیده گرفته می شود و با طرح موضوعات سخیف و واهی موجب انحراف اذهان و افکار عمومی می گردد.

طرح مسئله تشکیل کمیته "مساعی حمیده" انحرافی است که در چارچوب یک ماموریت انگلیسی، آمریکایی قابل توجیه است. پارلمان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه حرکت امارات را گامی در جهت اختلاف افکنی میان امت اسلامی می داند با عدم حضور خود در این اجلاس، اعتراض جدی خود را به این حرکت اعلام نموده و هر گونه مصوبه ای که در راستای تحکیم وحدت اسلامی نباشد را محکوم می نماید و آن را مردود و قابل اجرا نمی داند.

جمهوری اسلامی ایران با قوت تمام کماکان به تلاش خود جهت تقویت اتحادیه بین المجالس اسلامی ادامه خواهد داد.