70 هزار تن مرکبات از باغهای گیلان برداشت شد

مسعود الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر پیش بینی کرد: امسال 120 هزار تن مرکبات به ارزش 480 میلیارد ریال از باغهای گیلان برداشت شود که در مقایسه با پارسال 17 هزار تن کمتر است، پارسال 137 هزار تن مرکبات از باغهای گیلان برداشت شده بود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان کمبود بارندگی در پائیز امسال را علت اصلی کاهش محصول مرکبات در گیلان اعلام کرد.

وی اصلاح و بهسازی باغهای قدیمی و جایگزینی نهالهای با کیفیت را مهمترین برنامه های امسال جهاد کشاورزی گیلان برای افزایش تولید مرکبات در استان ذکر کرد.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گیلان همچنین با اعلام اینکه گیلان پس از مازندران دومین استان تولید کننده گل و گیاهان آپارتمانی کشور است، گفت: گیلان سالانه با تولید بیش از شش میلیون و 300 هزار گلدان گل و درختچه زینتی رتبه دوم تولید این گونه گیاهان را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی ارزش این مقدار گل و گیاهان زینتی را 291 میلیارد ریال اعلام کرد وافزود: در حال حاضر 875 کشاورز گیلانی به طور مستقیم وغیرمستقیم در 307 واحد گلخانه ای و 120 هکتار باغ به تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی مشغول هستند.

الماسی ادامه داد: شهرستان های رودسر، صومعه سرا و رشت بیشترین گلخانه های استان را به خود اختصاص داده اند.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه بسیاری از کشورهای حاشیه خزر به ویژه منطقه قفقاز متقاضی گل و گیاه از استان گیلان هستند، یادآورشد: با توجه به پتانسیل و ظرفیتهای استان و بازارهای خوبی که وجود دارند و درآمدزایی مناسب و اشتغالزایی بالا پرداختن به این صنعت می تواند مشکلات بیکاری، کاهش درآمد از تولید محصولات کشاورزی را به حداقل برساند.