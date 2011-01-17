محمد مهدی تیموری در گفتگوی مشروح با مهر ضمن اعلام جزئیات برنامه ها و اقدامات شبکه تعاونی های تاکسیرانی سراسر کشور پس از اجرای فاز نهایی قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: با آغاز اجرای فاز نهایی قانون هدفمند کردن یارانه ها، با مدیران ارشد ستاد مدیریت سوخت کشور از جمله سردار رویانیان جلساتی را تشکیل دادیم.

رایزنی برای افزایش سوخت ماهیانه تاکسی‌ها

رئیس اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی سراسر کشور با اعلام اینکه از این طریق در مورد مشکلاتی که با کاهش یافتن میزان سوخت ماهیانه تخصیصی برای رانندگان تاکسی پیش آمده بود، صحبت کردیم که البته اگر نتوانیم راهکاری برای آن داشته باشیم ممکن است دوباره پیش بیاید.

تیموری درباره مشکلات به وجود آمده توضیح داد: یکی از این موارد موضوع اختصاص 400 لیتر سوختی است که به صورت ماهیانه برای تاکسی ها پیش بینی شده است که ما گفتیم نمی توان با این میزان سوخت خدمات مناسبی را به مردم ارائه کرد.

وی با تاکید بر این مطلب که با سهمیه در نظر گرفته شده برای رانندگان تاکسی، امکان تامین نیاز سوخت ماهیانه تا زمان شارژ دوباره آن وجود ندارد، اظهار داشت: با تاکیدی که دولت در بخش حمل و نقل عمومی و افزایش خدمات دهی از این طریق داشته است، افزایش تردد تاکسی ها با این میزان سوخت امکان ندارد.

تردد بیشتر؛ سوخت بیشتر

این مقام مسئول در اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی سراسر کشور افزود: دلیل آن نیز برمی گردد به اینکه تردد بیشتر مساوی است با سوخت بیشتر برای خودرو تا بتوان مسافر بیشتری را به صورت روزانه برای جابه جایی مسافران کرد، بنابراین توسعه فعالیت تاکسی ها در بخش حمل و نقل عمومی باید به نحوی باشد که اگر قبلا یک تاکسی در روز تا 170 کیلومتر مسیر را طی می کرد، امروز این میزان باید به بیش از 200 کیلومتر در روز افزایش یابد.

تیموری با بیان اینکه توسعه حمل و نقل عمومی مدنظر دولت است، بیان داشت: اینکه ما با 400 لیتر بنزین ماهیانه بتوانیم خدمات بیشتری از قبل داشته باشیم شاید نشود چون من استنباط می کردم که در زمان توجه دولت به افزایش حمل و نقل عمومی، میزان سوخت خودروهای عمومی نیز باید افزایش یابد.

رئیس اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی کشور گفت: ما در این مورد با ستاد مدیریت سوخت کشور صحبت کردیم که در نهایت قرار شد گزارشات استانی و شهرستانی را در این زمینه جمع آوری کنیم و به آنها تحویل دهیم تا در این مورد تصمیمات جدیدتری اتخاذ شود.

جمع آوری گزارشات استانی و شهرستانی

وی در پاسخ به این سئوال که جمع بندی ها برای ارائه گزارش در خصوص افزایش احتمالی میزان سوخت خودروهای تاکسی تا چه زمانی صورت خواهد گرفت؟ گفت: فکر می کنم باید تا دو هفته آینده جمع آوری نهایی اطلاعات و گزارشات از استانها و شهرستانها صورت بگیرد.

این مقام مسئول در بخش تعاونی های تاکسیرانی اظهار داشت: البته هم اکنون نیز بخشی از اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است ولی برخی از استانها در این حوزه باقی مانده است. در نهایت پیشنهادات خود را به ستاد مدیریت سوخت کشور ارائه خواهیم کرد تا آنها بتوانند در این زمینه تصمیمات بهتری را با اطلاعات به روزتر اتخاذ کنند.

تیموری در این باره که پیشنهاد تاکسی داران و نمایندگان آنها در اتحادیه کشوری چه میزان سوخت ماهیانه بوده است؟ ادامه داد: ما اعلام کردیم که همان 500 لیتری را که قبلا به صورت ماهیانه شارژ می کردند باید ادامه یابد و نباید از میزان آن 100 لیتر کسر شود.

احتمال خروج تاکسی‏ها از چرخه حمل و نقل

به گفته این مقام تعاونی های تاکسیرانی، اگر در مورد وضعیت سهمیه تاکسی ها در ماه فکری نشود هیچ راننده تاکسی ای را نمی توانید پیدا کنید که اگر بنزین 400 تومانی وی به اتمام رسید برود بنزین 700 تومانی بخرد و با آن مسافر جابه جا کند و نتیجه این می شود که این تاکسی از چرخه حمل و نقل خارج خواهد شد و مردم نمی توانند از خدمات حمل و نقل عمومی به آن صورتی که مدنظر دولت است، استفاده کنند و در نهایت برای مردم ایجاد مشکل خواهد کرد.

وی در این خصوص که اگر این اتفاق نیفتد و به هر دلیلی میزان افزایش سوخت ماهیانه تاکسی ها افزایش نیابد، آیا می توان به روش دونرخی عمل کرد به نحوی که پس از اتمام بنزین 400 تومانی، برای بنزین 700 تومانی یک کرایه بیشتری تعیین کرد و یا خیر؟ تاکید کرد: در این بخش نمی توان به صورت دونرخی عمل کرد و ما باید تلاش کنیم تا میزان سوخت را افزایش دهیم.

رئیس اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی سراسر کشور افزود: چون در هر حال مردم از این سیستم استفاده کنند و دولت باید حمایتهای لازم را داشته باشد. هم اکنون در خطوط به صورت میانگین 45 تا 55 نفر مسافر توسط هر تاکسی جابجا می شوند که اگر بنزین 400 تومانی آنها به اتمام برسد، تعداد جابجایی ها کاهش خواهد یافت و مسافران دچار مشکل می شوند.

سبد حمایتی 200هزار تومانی لوازم یدکی

تیموری خاطر نشان کرد: موضوع دوم این بود که ما اعلام آمادگی کردیم طبق اساسنامه ای که داریم بتوانم شرایطی را فراهم کنیم که غیر از حمایتهای دولت یک سبد حمایتی کالا هم برای رانندگان تامین کنیم، چون یکی از مهم ترین دغدغه های رانندگان تاکسی در این بخش تامین لوازم یدکی مورد نیازشان است.

به گفته وی، برای این موضوع هم اکنون 8 قلم کالا و لوازم یدکی را در این سبد از روغن، لاستیک، لنت، دیسک صفحه، فیلتر روغن و هوا، روغن ترمز و غیره پیش بینی کردیم. اینها را در قالب یک سبد خواهیم دید که سقف قیمتی آن به 200 هزار تومان برسد.

این مقام مسئول در اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی سراسر کشور افزود: برنامه ریزی شده است تا رانندگان تاکسی در ازای دریافت و استفاده از این سبد کالا، آن را در اقساط 5 ماهه بازپرداخت کنند؛ بنابراین در نظر داریم تا این کار را با همکاری بانک توسعه تعاون انجام دهیم.

تیموری بیان داشت: هم اکنون این کار در دست انجام است و ممکن است تا 20 روز آینده آماده واگذاری به رانندگان شود ولی به محض آماده شدن اعلام می کنیم تا آنها بتوانند از این امکان استفاده کنند. این کار چند مزیت دارد اولا اینکه کالای تحویلی اصل خواهد بود و تقلبی در کار نیست و دوم اینکه واسطه ها در این بخش حذف خواهند شد و قیمت محصول کاهش می یابد و سومین هدف نیز تخفیفات آن است که برای رانندگان مفید خواهد بود.

افزایش کرایه تاکسی؛ 15درصد

وی در مورد میزان افزایش کرایه تاکسی ها با بیان اینکه در این بخش همان 15درصد اعلام شده از سوی دولت اعمال می‌شود، گفت: البته در این مورد نیز صحبت کردیم که لازم است کار کمی دقیق تر دیده شود، چون در برخی شهرها ممکن است حتی کمتر نیز افزایش یابد و در برخی دیگر از شهرها نیز بیشتر، چون کارکرد تاکسی ها در همه شهرها یکسان نیست.

رئیس اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی کشور تاکید کرد: ممکن است یک تاکسی در شهری روزانه 10هزار تومان و در شهری دیگر روزانه تا 30 هزار تومان نیز درآمد داشته باشد؛ بنابراین طرح افزایش کرایه ها باید منطقه ای و از طریق شورای شهر و دستگاه های متولی نرخ گذاری اعمال شود که البته برای آن کف و سقف نیز می توان پیش بینی کرد.

تیموری درباره کار نظارت بر عملکرد تاکسی ها به ویژه پس از اجرای فاز آخر قانون هدفمند کردن یارانه ها و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمتها، گفت: البته در این بخش نظارت با سازمانهای تاکسیرانی است و تعاونی ها بحث تامین قطعات، لوازم و همچنین پشتیبانی از تعاونی های تاکسیرانی کشور را بر عهده دارند.

به گفته وی، سازمان تاکسیرانی است که از طریق شهرداری ها کار نظارتی را دنبال می کنند که موضوع تعیین صلاحیت رانندگان، تعیین خطوط و همچنین اعلام نرخ های جدید را بر عهده دارند، اما خدمات پشتیبانی، واگذاری سهام عدالت، بیمه و موارد دیگر آنها با ما است.

افزایش منطقی کرایه‎ها

این مقام مسئول در بخش حمل و نقل تعاونی های تاکسیرانی، اظهار داشت: اگر دولت کمک کند تا تعاونی ها در این بخش فعالتر شوند آنها خواهند توانست در حوزه حمل و نقل عمومی خدمات بهتری داشته باشند. البته بخش کمی از افزایش ها در بخش کرایه مربوط به سوخت خودروها است و بخش بیشتر آن مربوط به تامین قطعات و ملزومات است که اگر ما بتوانیم به آنها کمک کنیم شاید خود راننده ها نیز تمایلی به افزایش کرایه ها نداشته باشند.

رئیس اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی کشور در زمینه آخرین اقدامات به عمل آمده برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در بخش تاکسی تصریح کرد: یکی از سیاستهای دولت در این زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بوده است و افزایش منطقی کرایه ها.

تیموری ادامه داد: در بخش نوسازی ناوگان که باید به صورت کمی و کیفی کار دنبال شود و ما قرار نیست هر خودرویی را بگوییم که می تواند تاکسی باشد چون تاکسی میزان توقف و حرکت بیشتری دارد، بنابراین از نظر لوازم یدکی و تجهیزات باید شرایط بهتری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه وقتی خودرو به تعمیر می افتد، تاکسی از خط سرویس دهی خود خارج می شود و راننده نیز دیگر درآمدی برای هزینه کردن در زندگی خود ندارد، افزود: بنابراین در بخش نوسازی نیاز به خودروهای با کیفیت تر و بهتری از نظر کمی و کیفی داریم. البته ما در تهران بحث توسعه کمی تاکسی را نداریم و بیشتر موضوع بهبود کیفی تاکسی ها را دنبال می کنیم تا بتوانیم خودروهای بهتری را وارد ناوگان حمل و نقل عمومی کنیم.

نوسازی ناوگان / واردات خودرهای جدید

این مقام تعاونی های تاکسیرانی سراسر کشور درباره وضعیت واردات خودروهای عمومی ون و مینی ون و همچنین برنامه های استفاده از خودروهای تولید داخل و انعقاد قرارداد با خودروسازان داخلی بیان داشت: ما در این زمینه هر دو کار را دنبال می کنیم.

تیموری با اشاره به اینکه در موضوع ون و مینی ون وقفه زیادی پس از مصوبه سال 86 دولت به وجود آمد و ما توانستیم فقط تعدادی از خودروهای خریداری شده را از گمرکات ترخیص کنیم، گفت: البته تعدادی نیز در دست ترخیص است، ولی برابر بخشنامه دولت تعرفه واردات خودروی ون دوگانه سوز و پایه گازسوز در آن سال صفر در نظر گرفته شده بود ولی هم اکنون قرار شد اینها با تعرفه 30 درصد ترخیص شوند.

وی با تاکید بر اینکه با گرانتر شدن خودروی وارداتی دیگر راننده نمی تواند اقساط آن را بپردازد، خاطر نشان کرد: بنابراین آنها سعی می کنند تا با همان وضعیت سابق و خودروی قدیمی نسبت به جابجایی مسافران اقدام کنند.

آغاز واگذاری سهام عدالت رانندگان تاکسی

رئیس اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی سراسر کشور همچنین از نهایی شدن هماهنگی های لازم با سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام عدالت به رانندگان تاکسی خبر داد و گفت: براساس آخرین اقدامات و برنامه هایی که در این زمینه داشتیم قرار شد در هفته آینده دعوتنامه های واگذاری سهام عدالت که از طریق سازمان خصوصی سازی تهیه شده است، از طریق اتحادیه در اختیار تمام رانندگان تاکسی که از قبل برای این موضوع ثبت نام کرده و متقاضی شده بودند قرار گیرد.

تیموری افزود: سال گذشته حدود 181هزار نفر از رانندگان متقاضی سهام عدالت در سراسر کشور فرمهای مورد نیاز سازمان خصوصی سازی را دریافت و نسبت به تکمیل آن اقدام کرده بودند که البته تعدادی نیز جا مانده اند و ما در پی این هستیم که یک زمان مجددی را برای ثبت نام دوباره افرادی که جامانده اند از سازمان خصوصی سازی بگیریم.

وی با اعلام اینکه فکر می کنم چیزی حدود 40 تا 50 هزار نفر دیگر را نیز بتوان به این لیست اضافه کرد، بیان داشت: ولی آنهایی که ثبت نام شده اند به تدریج دعوتنامه های سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد و ما در نظر داریم تا دعوتنامه را در بین آنها توزیع کنیم