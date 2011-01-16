عملیات برفروبی در محور هراز ادامه دارد/ محور هراز مسدود نیست

علی نوری پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکیپ های راهداری با وجود سرمای شدید و کولاک طی شب گذشته به عملیات برفروبی و نمک پاشی ادامه دادند تا مسافران با آرامش و آسایش سفر کنند.

وی اضافه کرد: بارش برف شدید و کولاک که از اوایل شب گذشته در این محور مواصلاتی شروع شده همچنان ادامه دارد و راهداران پرتلاش کماکان به ارایه خدمات به مسافران مشغول هستند.

نوری پور با اشاره به عملیات نمک پاشی در این جاده ، یادآورشد: اکیپ های راهداری از شب گذشته تا صبح امروز حدود 150 تن نمک برروی جاده شریانی هزار پاشیدند.

وی اظهار داشت: رانندگان وسایط نقلیه از امامزاده هاشم تا منطقه بایجان در این محور مواصلاتی به طول حدود 40 کیلومتر شاهد بارش برف شدید بودند و تردد خودروها نیز با زنجیر چرخ امکان پذیر بود.

نوری پور بیان داشت: باتوجه به کاهش میزان بارش برف،عملیات پاکسازی شانه جاده هراز از صبح امروز آغاز شده تا سفری امن برای مسافران مهیا شود.

رئیس راه و ترابری جاده هراز،بیشترین مقدار بارش برف را در منطقه امامزاده هاشم اعلام کرد و افزود: طی این مدت حدود 15 سانتی متر برف در این منطقه باریده است.

وی از آمادگی اکیپ های راهداری این جاده خبر داد و بیان داشت: راهداران مستقر در این جاده با تمام توان، اقدام به عملیات برفروبی، نمک پاشی و پاکسازی شانه های این جاده می کنند.