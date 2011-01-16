واکنش شورائیان به اعتراض فرماندار شیراز پیرامون یک مصوبه

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ماجرا از آنجایی شروع شد که اعضای شورای اسلامی شهر شیراز مصوبه ای را مورد تصویب خود قرار دادند که در خیابان زند شیراز که یکی از خیابانهای اصلی و پر ترافیک شهر نیز به شمار می رود مجتمع ای توسط بخش خصوصی ایجاد شود.

در پی این امر حسین قاسمی فرماندار شیراز به این موضوع اعتراض و این بحث را مطرح کرد که ظرفیت محور زند و به ویژه میدان نمازی سالهاست که از نظر ترافیکی اشباع شده و دیگر امکان ایجاد و احداث مجتمع تجاری در این محدوده نیست و همچنین وضعیت ترافیکی محدوده نمازی به اندازه کافی مردم را ناراحت و کلافه کرده است.

قاسمی با بیان اینکه هسته مرکزی شهر ظرفیت جذب سفرهای جدید درون شهری را ندارد عنوان کرد: نباید با احداث مجتمعهای تجاری در هسته مرکزی رفت و آمد مردم را با مشکل مواجه ساخت.

البته این اعتراض فرماندار شهرستان شیراز امروز در صحن علنی شورا اسلامی شهر مورد واکنش اعضای شورا قرار گرفت.

اعتراضات فرماندار در چارچوب قانون باشد

عضو شورای شهر شیراز بعداز ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورا با اشاره به اعتراض فرماندار شیراز به این مصوبه شورا گفت: برخی از مواقع اعتراضات فرماندار شیراز در چارچوب قانون نیست.

احمد نقیب زاده تاکید کرد: مباحثی را که فرماندار شیراز مطرح می کند در خیلی از مواقع ارایه کمک به شوراست ولی باید توجه کرد که در برخی زمانهای دیگر با اعتراضات فرماندار، جایگاه شورای شهر زیر سئوال می رود.

وی با تاکید بر اینکه قانون وظایف هر کدام از مسئولین و نهادها را مشخص کرده، افزود: قانون جایگاه شورا، فرماندار و استاندار را مشخص کرده و رفتارها باید در این چارچوب تعریف شود چراکه شورا متعلق به شخصی خاص نیست بلکه متعلق به مردم و نظام است و رفتارها باید متناسب شان و جایگاه افراد باشد.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه ما انتظار نظارت از فرماندار داریم، تصریح کرد: از فرماندار شیراز توقع اعمال قانون و نظارت داریم ولی به گونه ای نباشد که جایگاه شورا زیر سئوال برود.

وی ادامه داد: با اعتراض فرماندار به این مصوبه شورا مشکل نداریم ولی باید اعتراض قبل از رسانه ای شدن به خود شورا ارایه شود.

مجموعه 22 طبقه ساخته نمی شود

در ادامه عضو دیگر شورای اسلامی شهر شیراز نیز گفت: اکر مشکلی وجود نداشته است که فرماندار نباید آن مطلب را رسانه ای می کرده است و از طرفی هیچکس قصد ساخت مجموعه 22 طبقه را در شهر ندارد.

زین العابدین عرب ادامه داد: نظر فرماندار شیراز خیر خواهانه است ولی باید قبل از رسانه ای شدن، آن مطلب را با شورای شهر مطرح می کردند چراکه اگر اعتراضی نسبت به موضوعی باشد اعضای شورا مکلف هستند که طبق قانون در صدد برطرف کردن اشتباه عمل کنند.

در ادامه این جلسه نماینده فرمانداری شیراز نیز با اعتراض به سخنان معترضین شورای شهر گفت: دغدغه‌ فرماندار و فرمانداری در خصوص شهر و شهروندان کمتر از شورا و شهرداری نیست.

محمد باقر فراست ادامه داد: قبل از اینکه فرمانداری در خصوص این مصوبه اظهارنظر کند، خبرهای جلسه منتشر شده و موضوع رسانه‌ای شده بود.