تبیان در مسیر الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت گام بر می دارد

حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جهت گیری های ایرانی و اسلامی پایگاه اطلاع رسانی تبیان گفت: ما از نخبگان کشور استفاده کرده و با بهره برداری از علمیت داخل ،برای تولید محتوا اقدام می کنیم لذا بخشی از این جورچین فرهنگ و تمدنی که برای آینده فرهنگی کشور در نظر داریم الگوی ایرانی و اسلامی توسعه است.

وی افزود: ایفای نقش نخبگان بی شک در گرو استفاده از علم و دانش عالمان مرز و بوم خودمان است و تبیان دقیقا در این زمینه در حال تلاش و فعالیت است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در عین حال تصریح کرد: تبیان علاوه بر آن اقدامات فرهنگی را نیز در دستور کار دارد تا نظر کاربران داخل مرز و ایرانیان را که دلداده فرهنگ و تمدن و علم ایرانی هستند را معطوف خود کند.

وی با اعلام اینکه پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان به شاخصه ها و معیارهای رشد خود هم توجه کرده است گفت: شاهد این نیز افزایش روزافزون کاربران عضو و بازدید کنندگانش است.

خاموشی درباره باز آفرینی در این پایگاه اینترنتی و ورود مولفه های جدید برای غنای بیش از پیش تبیان نیز گفت: حتما آیتم های جدیدی به این پایگاه اطلاع رسانی افزوده خواهد شد ما هر روز یک دروازه جدید را در این پایگاه مورد توجه داریم.

وی با اشاره به بازدید دکتر ولایتی از این پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی گفت: در جریان همین بازدید هویت بخشی به دانشی که نسل جوان ما از مجموعه تبیان بهره برداری می کند مورد توجه قرار گرفت . هم اکنون ما در بخش تعلیم و تربیت دروسی مثل فیزیک و شیمی در این پایگاه باید نشان دهیم که دانشمندان ما در طول تاریخ چه نقشی داشته اند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه تاکید کرد: باید در این بخش حرکت های تکمیلی در پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان انجام شود.