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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

شاخص بورس 125 واحد افزایش یافت

شاخص بورس 125 واحد افزایش یافت

در پی دادو ستد 173 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 517 میلیارد و 872 میلیون ریال امروز، ارزش بورس تهران به 938 هزار 4 میلیارد ریال رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در دومین روز کاری هفته جاری سهامداران در 15هزار و 224 بار معامله 173 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 517 میلیارد و 872 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

کارگزاران بازار سرمایه در دومین روز هفته جاری در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام با افزایش 4724 میلیارد ریالی به 938 هزار و 4 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات امروز یکشنبه 26 دی‌ماه جاری شاخص کل با 125 واحد افزایش نسبت به دیروز، عدد 19 هزار و 830 واحد را نشان می‌دهد.

این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با افت 9.4 واحدی به عدد 1189 واحد رسید.

در عین حال شاخص آزاد شناور به 25 هزار و 79 واحد رسید که نسبت به روز ‌شنبه 25 دی‌ماه امسال 228 واحد افزایش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 16 هزار و 448 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 70 واحد رشد دارد.

براساس این گزارش در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 441 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 27 هزار و 231 واحد توقف کرد. 

کد مطلب 1233550

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