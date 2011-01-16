  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۶

در دیر؛

19 ملوان از خطر غرق شدن در دریا نجات یافتند

19 ملوان از خطر غرق شدن در دریا نجات یافتند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر اداره بندر و دریانوردی دیر گفت: در دو عملیات جداگانه در آبهای ساحلی شهرستان دیر 19 ملوان از خطر غرق شدن در دریا نجات یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندر دیر، ضرغام بختیاری در پایان عملیات نجات این ملوانان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این عملیتها مقارن ظهر یکشنبه صورت گرفت،  اظهار داشت: دو شناور با 13 سرنشین و 440 تن بار تجاری از دبی عازم بندر گناوه در شمال استان بوشهر بودند که به علت شرایط نامناسب جوی و طوفانی بودن دریا در ورودی حوضچه اسکله بندر دیر به علت انحراف به چپ دچار حادثه شدند.

وی اظهار داشت: پس از اعلام حادثه با اعزام گروه نجات و همت مردم سرنشینان نجات یافتند و شناورها هم به ساحل هدایت شدند و اکنون کارگران مشغول تخلیه بار شناورها هستند.

مدیر اداره بندر و دریانوردی دیر اضافه کرد: شناور دیگری هم با 150 تن وزن و شش سرنشین که بارش علوفه خشک و زیره بود از بوشهر عازم دبی بود که در نزدیکی اسکله دیر دچار حادثه شد که سرنشینان نجات یافتند اما شناور به طور کامل غرق شد.

بندر دیر در جنوب استان بوشهر واقع شده است.

کد مطلب 1233552

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها