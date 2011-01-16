تغذیه دستی گونه های جانوری حیات وحش شمیرانات آغاز شد

محمد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان شمیرانات اظهار داشت: گسترش و توسعه روزافزون شهرنشینی در بسیاری از مناطق دنیای امروز سبب بروز مشکلاتی عدیده برای گونه های مختلف حیات وحش شده است.

این مسئول ادامه داد: از این رو رسیدگی به گونه های مستقر در نواحی باقی مانده از حیات وحش نواحی حاشیه مناطق مسکونی از وظایف مسئولان و مردم قلمداد می شود.

وی با اشاره به گونه های جانوری شهرستان شمیرانات خاطرنشان کرد: شمیرانات در مناطقی نظیر "ورجین" بخش لواسانات این شهرستان نیز شاهد گونه های جانوری مانند قوچ، میش، کل و بز وحشی است.

لاریجانی از تغذیه دستی گونه های جانوری حیات وحش شمیرانات خبر داد و افزود: در پی افزایش دمای هوا، بارش برف و در راستای حفظ حیات وحش شمیرانات تغذیه دستی گونه های جانوری این شهرستان آغاز شده است.

فرماندار شهرستان شمیرانات بیان داشت: با گسترش نواحی شهر و انسداد مسیرهای کوچ زمستانی این حیوانات اداره محیط زیست شمیرانات با تامین علوفه لازم به تغذیه دستی گونه های مختلف حیات وحش این منطقه در طول زمستان به عنوان یک طرح بزرگ حفظ گونه های کم یاب مبادرت می ورزد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان شمیرانات نیز به خبرنگار مهر گفت: با آغاز بارش برف در نواحی مختلف شهرستان شمیرانات علاقه مندان می توانند با حضور در بخشهای "لواسانات" و "رودبار قصران" از حیات وحش این مناطق بازدید کنند.

رجبعلی کارگر ادامه داد: با آغاز فصل سرما و بارش برف، گونه های مختلف حیات وحش شمیرانات به مناطق پایین دست دامنه ای هجوم آورده و این امر بازدید با چشم غیرمسلح را برای گردشگران امکان پذیر می سازد.

این مسئول با اشاره به اجرای طرح تغذیه دستی گونه های جانوری خاطرنشان کرد: از چند روز گذشته طرح تغذیه دستی گونه های جانوری شمیرانات نظیر کل، بز،‌ قوچ و میش در مناطقی از این شهرستان همچون "زردبند"، "گلندوئک"، و "لشگرک" انجام شده است.

وی با ارائه آماری از گونه های جانوری شمیرانات عنوان کرد: در حال حاضر دو هزار و 200 قوچ و میش و 350 کل و بز وحشی در مناطق حفاظت شده ورجین بخش لواسانات زندگی می کنند.

شمیرانات از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب می شود که در دامنه‌های البرز جنوبی شمیران، مجاورت پایتخت و در شمال این کلانشهر قرار دارد.