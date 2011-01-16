هراس اتحادیه اروپا از تشدید بحران یورو/ اروپا رنگ آرامش را نمی بیند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "راینیشن پست" در مطلبی نوشت : اروپا رنگ آرامش را نمی بیند. اگر چه کشورهای زیادی در اروپا که دچار تزلزل اقتصادی شده بودند در هفته های اخیر توانستند بدون هیچ مشکلی زیر چتر نجات اروپا قرار گیرند و پول قرض بگیرند، اما اتحادیه اروپا همچنان نگران تشدید بحران یوروا ست.

کمیسیون اتحادیه اروپا ظاهرا نگران بدتر شدن بحران بدهی ها در منطقه یورو است. اشپیگل در گزارشی برگرفته از ادارات بروکسل از افزایش بحثها و تنشها در اولین ماههای سال 2011 در این باره خبر داد. بر این اساس همه تلاشهای فعلی برای مقابله با بحران یورو نتوانسته اند نگرانیها در این باره را مرتفع کند.

کارشناسان اروپایی برای اینکه بتوانند شرایط را تحت کنترل در آورند به کمیسر ارزی اتحادیه اروپا پیشنهاد داده اند که یک راهبرد کلی را برای مقابله با بحران یورو به کار گیرد.

"خوزه مانوئل بارسو" رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته تقویت چتر نجات یورو را خواستار شده و در این باره مشاجراتی با صدر اعظم آلمان داشته است.

بارسو به اشپیگل گفته بود که من انتظار دارم سیاستمداران آلمانی نقش کمیسیون در اتحادیه را بپذیرند. کمیسیون اتحادیه اروپا نه تنها حق بلکه وظیفه دارد به اطلاع شهروندان برساند که ما چه نظراتی در این باره داریم و چگونه از اروپا دفاع می کنیم.

"کارستن اشنایدر" از سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز اظهار داشته است که تقویت چتر نجات یورو به تنهایی بحران را حل نخواهد کرد و اروپا به هماهنگی های سیاسی قوی تری نیازمند است. ما باید شهروندان اروپایی را در این باره متقاعد کنیم. این در حالی است که مرکل حتی نمی تواند ائتلاف حکومتی خود را در این راستا هماهنگ و مجاب کند.

