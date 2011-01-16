به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا در مطلبی به چگونگی صعود تیم‌ها از گروه‌های چهارگانه این رقابت‌ها پرداخته است که در زیر بدان اشاره می شود:

گروه A

1- ازبکستان ببرد یا مساوی کند، قطر ببرد

ازبکستان و قطر صعود می کنند

2- ازبکستان و چین مساوی کنند، قطر مساوی کند

ازبکستان صعود می کند، قطر و چین هر دو 4 امتیازی می شوند، اما قطر به خاطر کسب نتیجه بهتر در بازی رودررو مقابل چین صعود می کند

3- ازبکستان ببرد، کویت ببرد

ازبکستان صعود می کند، از بین چین، قطر و کویت که هر سه 3 امتیازی می شوند، تیمی که بهترین تفاضل گل را دارد صعود می کند

4- چین ببرد، قطر ببرد

چین، ازبکستان و قطر 6 امتیازی می شوند و تفاضل گل دو تیم صعود کننده را مشخص می کند

5- چین ببرد، قطر مساوی کند یا ببازد

چین و ازبکستان صعود می کنند

گروه B

1- ژاپن صعود می کند اگر:

برابر عربستان پیروز شود یا مساوی کند

2- سوریه صعود می کند اگر:

اردن را شکست دهد

3- اردن صعود می کند اگر:

سوریه را شکست دهد یا با این تیم مساوی کند

4- اردن و سوریه صعود می کنند اگر:

سوریه تحت شرایطی اردن را شکست دهد و عربستان تحت شرایطی ژاپن را شکست دهد، مثلا سوریه یک بر صفر پیروز شود و ژاپن 2 بر صفر شکست بخورد

گروه C

1- کره جنوبی صعود می کند اگر:

با هند مساوی کند یا پیروز شود یا بحرین از استرالیا شکست بخورد یا مساوی کند

2- بحرین صعود می کند اگر:

استرالیا را شکست دهد

3- استرالیا صعود می کند اگر:

بحرین را شکست دهد یا مساوی کند

4- هند شانسی برای صعود ندارد

گروه D

1- ایران به عنوان تیم اول گروه صعود کرده است

2- عراق صعود می کند اگر:

کره شمالی را شکست دهد یا مساوی کند

3- کره شمالی صعود می کند اگر:

عراق را شکست دهد

4- امارات صعود می کند اگر:

ایران را شکست دهد و کره شمالی هم عراق را شکست دهد. البته امارات باید با گل‌های بیشتر نسبت به کره شمالی پیروز شود