30 میلیون متر مکعب آب شرب در خراسان رضوی صرفه جویی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، محمد دانشگر درخصوص اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها افزود: اگر 30 درصد از مصرف کنندگان بالای الگوی مصرف آب شرب روستایی تنها 10 درصد در مصرف آب صرفه جویی داشته باشند 50 درصد در تولید آب صرفه‌جویی خواهیم داشت که این رقم معادل 27 میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه 35 درصد خطوط انتقال و شبکه توزیع آبرسانی روستایی خراسان رضوی فرسوده است، اظهار داشت: با اصلاح و بهسازی شبکه آبرسانی و مدیریت مصرف آب در خراسان رضوی طی سال جاری هدر رفت آب در بخش شرب روستایی به 28 درصد خواهد رسید که این رقم نسبت به سال قبل دو درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: این شرکت در مشهد و شهرستان‌های استان ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها را تشکیل داده و در راستای اعتماد سازی و شفاف سازی هزینه های تمام شده آب شرب روستایی برای هر خانوار بروشورهایی مهیا کرده است تا همراه قبوض آب به مردم ارائه شود.

وی ادامه داد: متوسط قیمت آب‌بها در تعرفه های جدید در هر متر مکعب در بخش شرب روستایی ماهیانه 950 ریال است که معادل 30 درصد آب بهای شهری است.

دانشگر متذکر شد: در این طرح جراید مربوط به مازاد الگوی مصرف و همچنین آبونمان از دل تعرفه‌ها حذف می‌شود و 85 درصد از مشترکان روستایی تنها 0.2 درصد از سهم یارانه های دریافتی را بابت آب بها پرداخت می کنند.

وی گفت: در بخش خانگی 70 درصد از مشترکان روستایی کمتر از 18 هزار لیتر در ماه آب مصرف می‌کنند که در حقیقت 40 درصد از آب تولیدی در خراسان رضوی است.

مدیر عامل آبفار خراسان رضوی افزود: در این استان شش میلیون متر مکعب آب تولید می شود که 30 درصد باقیمانده از مشترکان 60 درصد آب تولیدی را مصرف می‌کنند.

وی یادآور شد: در خراسان رضوی 430 هزار مشترک در قالب 2200 روستا وجود دارد که 90 درصد از این مشترکان خانگی و 10 درصد باقیمانده مربوط به ادارات دولتی و مراکز مذهبی می‌شود.