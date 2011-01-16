اختصاص 9 میلیارد ریال برای توسعه اشتغالزایی روستایی آمل

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمانی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح توسعه اشتغالزایی هم اکنون در 9 روستای آب اسک، نیاک، بایجان، شنگلده، رزکه، محمدآباد، ورکاده ، مریج محله و داودکلا در حال اجراست.

وی، معیارهای انتخاب روستاها در این طرح را براساس مصوبه کمیته اشتغال روستایی شهرستان آمل و دفترمناطق محروم استانداری مازندران اعلام کرد و افزود: براین اساس به هر روستا در اجرای طرح توسعه اشتغالزایی روستایی یک میلیارد ریال اعتباراختصاص داده می شود.

مدیر صندوق مهر امام رضا( ع ) آمل، اجرای طرح های توسعه ای اشتغالزایی را در راستای جلوگیری از مهاجرت روستاییان، ایجاد اشتغال ثابت و پایدار و افزایش درآمد برای جوانان بیان کرد.

سلیمانی، با اشاره به اینکه در اجرای این طرح به هر متقاضی از محل اعتبارهای صندوق مهرامام رضا (ع ) در بخش های فنی و حرفه ای، دامداری و کشاورزی به طور میانگین 5 تا15 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح درهر روستاها به طورمیانگین بیش از200 نفر مشغول به کار خواهند شد.

وی همچنین ازپرداخت هزارو 200 فقره وام خود اشتغالی به ارزش بیش از 96 میلیاردریال به متقاضیان در شهرستان آمل از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و یادآورشد: این میزان پرداختی وام های خوداشتغالی در آمل درمقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 30 درصد افزایش داشته و بیشترین تعداد پرداختی وام های خود اشتغالی در میان شهرستانهای مازندران بوده است.

مدیر صندوق مهر امام رضا( ع ) آمل اضافه کرد: با بهره برداری از طرح های خود اشتغالی امسال در شهرستان آمل بیش از هزارو800 نفر به صورت مستقیم وغیرمستقیم مشغول به کار شدند.