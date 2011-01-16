10 هزار گوهینامه مهارت در گلستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید عباس موسوی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: 15هزار و 301 نفر در سه ماهه سوم سال جاری در آزمون های کتبی این اداره کل شرکت کردند.



وی اظهار داشت: این تعداد که در همه بخشها در آزمونهای کتبی شرکت کردند شامل هفت هزار و 956نفر زن و هفت هزار و 345 نفر مرد بودند.

وی افزود: از مجموع افراد آزمون دهنده در سه ماهه سوم 12هزار و 248نفر قبول شده اند و برای تعداد 10هزار و 356نفر از قبول شدگان در دو مرحله آزمون کتبی و عملی گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای صادر شده است

وی همچنین گفت: سه هزار و 675نفر دررشته و گروه های مختلف در آزمون های این اداره کل طی دی ماه سال جاری شرکت کردند.

به گفته وی این افراد در آزمون های کتبی در رشته های مختلف حسابداری ، رایانه ، فنی ، آشپزی ، خیاطی ، کشاورزی در کل استان شرکت کردند که بیشترین شرکت کنندگان با تعداد یکهزار و 285نفر در شهرستان گرگان بوده است.

وی افزود: این آزمون در گروه های مختلف مراکز دولتی ، ادواری ، آموزشگاه های آزاد برای خواهران و برادران در بیست و سوم دی ماه سال جاری برگزار شد.

به گفته وی شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به سایت www.golestantvto.ir از نتیجه خود در آزمون مطلع شوند.