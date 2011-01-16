سربیشه از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن افتخاری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران طول مسیر گازرسانی را 65 کیلومتر و قطر لوله خط انتقال گاز به مود و سربیشه را 30 اینچ اعلام کرد و ادامه داد: 650 تا 700 میلیارد ریال اعتبار برای گاز رسانی به این شهر نیاز است و حدود 60 میلیارد ریال اعتبار اولیه برای انجام مطالعات و خرید قسمتی از لوله های مورد نیاز تخصیص یافته است.

وی افزود: مصوبه هیئت دولت، تسهیلات بانکی را به عنوان منابع مالی این پروژه تعیین کرده است اما هنوز موفق به دریافت تسهیلات از بانک های استان نشده ایم زیرا این کار نیاز به زمان دارد.

وی اظهارداشت: هر چند 60 میلیارد ریال از منابع مالی شرکت ملی گاز ایران برای شروع پروژه اختصاص یافته است اما دریافت وام از بانک های خراسان جنوبی هم پی گیری می شود و در صورت تامین نشدن تسهیلات در استان به سراغ دیگر منابع می رویم.

به گفته وی در شرایط فعلی 500 میلیارد ریال برای اجرای پروژه در سال 89 و سال آینده اختصاص می یابد.

برآورد 3 ساله برای گازرسانی به سربیشه

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به شهرستان سربیشه براساس برآورد دولت، 3 سال تعیین شده است زیرا خط انتقال به اعتبار زیاد نیاز دارد و 30 اینچ قطر هم جزو خطوط اصلی و زمان بر است، گرچه تلاش می شود در صورت تامین اعتبار، طرح زودتر و در 2 سال به اتمام برسد. وی تاکید کرد: هم زمان با گازرسانی به سربیشه، مطالعه انتقال خط برای اسدیه مرکز شهرستان درمیان نیز که توسط هیئت دولت به تصویب رسیده و شروع شده است.

وی بیان داشت: سعی می شود بعد از شروع عملیات گازرسانی به سربیشه با فاصله منطقی، این طرح برای اسدیه هم آغاز شود.

وی گفت: منابع مالی گازرسانی شهر اسدیه نیز با تسهیلات بانکی تعیین شده تا 85 کیلومتر خط انتقال با قطر لوله 12 اینچ اجرا می شود.

وی با بیان این که 300 میلیارد ریال برای اجرای طرح برآورد اعتبار شده است، افزود: 10 میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت ملی گاز استان برای مطالعات و خرید قسمتی از مصالح مورد نیاز تخصیص یافته و زمان اتمام این طرح نیز 3 سال تعیین شده است.

به گفته افتخاری گاز رسانی به شهرستان نهبندان بعد از سربیشه پیش بینی شده و هر چند خط انتقال با لوله به قطر 10 اینچ در برنامه شرکت گاز استان بود اما ضخامت آن کاهش نیافت و با همان قطر 30 اینچ از مشهد تا سربیشه و نهبندان ادامه دارد.

وی این کار را از نقاط قوت گازرسانی به سربیشه و نهبندان عنوان کرد و ادامه داد: این مسئله به دلیل اتصال شبکه انتقال گاز استان به خط هفتم سراسری عسلویه در سیستان و بلوچستان است.