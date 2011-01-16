صادرات صنایع دستی کرمانشاه از مرز دو میلیون دلار گذشت

نصرت الله سپهردرگفتگو با خبرنگار مهر درکرمانشاه، با بیان اینکه صنایع‌دستی کرمانشاه ثابت کرده قابلیت بسیار بالا و ویژه ای در صادرات و اشتغالزایی دارد، اظهار داشت: گیوه سهم عمده‌ای از صادرات رسمی صنایع‌دستی این استان را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به رشد صادرات صنایع‌دستی در سال‌های اخیر افزود: صنایع‌دستی کرمانشاه ثابت کرده قابلیت بسیار بالایی در صادرات و اشتغالزایی دارد.

سپهربا تأکید بر اینکه تبلیغات بسیاری درباره کالاهای پرزرق و برق چینی انجام شده، ادامه داد: صنایع‌دستی این استان با کسب هفت نشان اصالت تواناهایی‌های خود را به سایر استان‌ها نشان داده است.

معاون صنایع‌‌دستی کرمانشاه تصریح کرد:علاوه بر صادرات دو میلیون دلاری گیوه به عراق، برخی از اقلام صنایع‌دستی کرمانشاه نیز به صورت غیر رسمی از ایران خارج شده‌اند.

وی افزود: ابزار فلزی، چرم، کاشی هفت رنگ، نمد، موج بافی و گلیم هریس کرمانشاه نیز امسال از طریق سایر گمرکات کشور به خارج فرستاده شده اند.

معاون صنایع دستی استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد معاونت صنایع دستی کرمانشاه تا پایان آذرماه سال جاری بیش از 130 هزار جفت گیوه به عراق صادر کرده است.