گزارش بهبهانی و معاونین وزارت راه به کمیسیون عمران مجلس درباره سقوط هواپیما

سید کاظم حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این جلسه گفت: اطلاعاتی را که هر کدام از معاونت های وزارت راه درباره سقوط هواپیمای تهران ارومیه داشتند در جلسه امروز کمیسیون امروز ارائه کردند کمیته ای نیز از نمایندگان مجلس در محل سقوط هواپیما حاضر شده و گزارشی را تهیه کرده بودند که به همراه این اطلاعات در کمیسیون،بازخوانی می شود تا نتیجه نهایی در رابطه با این موضوع اتخاذ شود.

وی در خصوص اعتراض نمایندگان آذری زبان به اقدامات و اظهارات وزیر راه درباره سانحه هوایی ارومیه با تاکید بر اینکه مجلس از جایگاه نظارتی خود به این موضوع پرداخته است، گفت: بحث های فردی و نگاه قومی در این بررسی ها جایگاهی نداشته و از نگاه عمومی به موضوع پرداختیم.

حجازی در پایان تعداد دولتیان حاضر در جلسه را قریب به 10 نفر از معاونین و کارشناسان امر به همراه وزیر اعلام کرد.