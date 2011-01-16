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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۳۵

حجازی به مهر خبر داد:

گزارش بهبهانی و معاونین وزارت راه به کمیسیون عمران مجلس درباره سقوط هواپیما

گزارش بهبهانی و معاونین وزارت راه به کمیسیون عمران مجلس درباره سقوط هواپیما

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از جلسه امروز بعد از ظهر اعضای این کمیسیون و تنی چند از نمایندگان با حضور وزیر راه و ترابری و برخی از معاونین و کارشناسان مربوطه در رابطه با سقوط هواپیمای مسیر تهران - ارومیه خبر داد.

سید کاظم حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این جلسه گفت: اطلاعاتی را که هر کدام از معاونت های وزارت راه درباره سقوط هواپیمای تهران ارومیه داشتند در جلسه امروز کمیسیون امروز ارائه کردند کمیته ای نیز از نمایندگان مجلس در محل سقوط هواپیما حاضر شده و گزارشی را تهیه کرده بودند که به همراه این اطلاعات در کمیسیون،بازخوانی می شود تا نتیجه نهایی در رابطه با این موضوع اتخاذ شود.

وی در خصوص اعتراض نمایندگان آذری زبان به اقدامات و اظهارات وزیر راه درباره سانحه هوایی ارومیه با تاکید بر اینکه مجلس از جایگاه نظارتی خود به این موضوع پرداخته است، گفت: بحث های فردی و نگاه قومی در این بررسی ها جایگاهی نداشته و از نگاه عمومی به موضوع پرداختیم.

حجازی در پایان تعداد دولتیان حاضر در جلسه را قریب به 10 نفر از معاونین و کارشناسان امر به همراه وزیر اعلام کرد.

کد مطلب 1233582

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