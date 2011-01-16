128 دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس تحلیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد شکاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مراسم تحلیف این دانش آموختگان که بعد از ظهر یکشنبه برگزار شد، بیان داشت: دانشجویان با پایان دوره تحصیلات وارد یک مرحله جدید از کار و تلاش می شوند چراکه کار در بخش بهداشت و درمان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: یکی از آفتهای دانشجویانی که از دانشگاههای علوم پزشکی فارغ التحصیل می شوند فاصله گرفتن دانشجویان از آموزش و عدم ارتباط آنها با اساتید است و آنها باید سعی کنند این ارتباط را حفظ کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با ابراز نارضایی از برگزاری این مراسم به شکل ساده بیان داشت: هیچکس حق ندارد بین رشته های مختلفی تبعیض قائل شود و به همه آنها باید به شکل نگاه شود.

شکاری افزود: در این مراسمها از تمام اصحاب رسانه دعوت می شود و انتظار این بود که حداقل برای تزئین سالن یک کار خاصی صورت می گرفت ولی حتی یک شاخه گل هم در سالن زده نشده است.

رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در ادامه این مراسم بیان داشت: پرستاران و دانش آموختگان این دانشگاه کسانی هستند که از زمان شکل گیری انسان، دوران بارداری و در حوادث تلخ و شیرین همواره با انسان هستند.

کاووس دیندارلو تصریح کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای زندگی انسان در دوران جوانی دارا بودن آمال و آرزوهاست که می تواند جهان را متحول کند.

وی ادامه داد: کشوری که جوانان آن دارای چنین ویژگی باشند هیچگاه فقیر نخواهد بود چراکه آینده ای روشن خواهند داشت اگر چه ممکن است در این مسیر مشکلاتی هم باشد ولی نباید کنار کشید و عرصه را خالی گذاشت.