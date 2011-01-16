پیش نویس سند ملی کیفیت آب آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم ندافی با اعلام این خبر افزود: پیرو صدور دستور تدوین سند ملی کیفیت آب آشامیدنی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیش‌نویس این سند توسط معاونت بهداشتی طی مدت سه ماه با همکاری وزارت نیرو سازمان حفاظت محیط زیست، جمعی از اساتید و صاحبنظران دانشگاهی تدوین و بزودی برای تصویب نهایی به شورای عالی سلامت ارائه می شود.

به گفته دکتر ندافی، در این سند 13 اولویت اصلی در زمینه کیفیت آب آشامیدنی مورد تاکید قرار گرفته است و در زمینه هریک از اولویت‌ها، راهبردهای لازم تدوین و ارائه شده است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار افزود: با توجه به نقش و اهمیت کیفیت آب آشامیدنی در سلامت انسان، انتظار می‌رود انتشار این سند هم‌افزایی و همکاری بیشتر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در زمینه کیفیت آب آشامیدنی را به دنبال داشته باشد.

