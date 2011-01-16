10 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به شهرستان درمیان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام حسین ابراهیمی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان درمیان اظهارداشت: چهارمیلیارد ریال از این اعتبار برای آبرسانی به روستاهای زارگز، مسک،مقدر و خونیک و چهارتنگ و آبرسانی سیار به روستاها ی شهرستان هزینه ومبلغ چهار میلیارد ریال نیز به مساجد شهرستان و به شهرداری های اسدیه، قهستان، گزیک و طبس مسینا کمک خواهد شد.

وی در خصوص اختصاص مبلغ چهار میلیارد ریال به تکمیل محور تخته جان اشک- اسدیه قول مساعد داد و گفت: با تکمیل محور تخته جان به اسدیه فاصله 90 کیلومتری این روستا تا مرکز شهرستان 50 کیلومتر نزدیک تر می شود.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی اقتدار ایران در جهان را مرهون بصیرت و حمایت از ولایت دانست و تصریح کرد: سند چشم انداز، اقتدار، عدالت و هدفمند سازی یارانه ها عوامل موثر برای رسیدن به حکومت سلامی و ارائه الگوی مناسب برای جهان اسلام است.

وی با بیان اینکه در تهاجم فرهنگی، هدف تخریب بنیان های فکری و ارزشها و هنجارهای جهان بینی و ایدئولوژی نظام قبلی برای جایگزینی نظام اندیشه های جدید است، یاد آور شد: رسالت روحانیون به ویژه ائمه جمعه و جماعات شهرستان مرزی درمیان تیزبینی هوشیارانه تحرکات فرهنگی دشمن و آگاهی بخشیدن به مردم به ویژه قشر جوان این شهرستان است.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی نیز در این نشست گفت: رسالت نماز جمعه رفع همه نیازهای جامعه اسلامی است از این رو ائمه جمعه نقش پدری بر مسلمانان دارند.

مهدی عارف پور، اتحاد، انسجام و هماهنگی مهمترین عامل مهم و سرنوشت ساز در رشد و تعالی جوامع دانست و اظهار داشت: توسعه و امنیت پایدار بدون برخورداری از این سه عامل غیر ممکن است.

وی رمز موفقیت مردم خراسان جنوبی را برخورداری از این سه عامل دانست و تصریح کرد: اگر امروز ایران در عرصه های مختلف علمی و فن آوری یکه تاز منطقه و جهان گردیده ، مرهون اتحاد و حرکت در خط ولایت ملت قهرمان ایران است.

ارتباط حوزه های علمیه تشیع و تسنن موجب از بین رفتن تفرقه می شود

امام جمعه شهرستان بیرجند نیز در این مراسم گفت: اختلاف در جامعه اسلامی زمینه ساز نابودی اسلام است.

حجت الاسلام علی رضایی، تنها راه صیانت از ارزشها و دفاع از اسلام ناب را حفظ وحدت و بصیرت در مقابل توطئه ها ی نرم وفرهنگی دشمن دانست و اظهار داشت: مصائبی که بر مسلمانان در عراق افغانستان و فلسطین وارد می شود حاصل اختلاف وتفرقه جهان اسلام است.

خطیب جمعه بیرجند، با اشاره به معرفی امام جمعه شهرهای خوسف واسدیه ابراز امیدواری کرد: امام جمعه آرین شهر نیز در آینده نزدیک تعیین شود.

وی یاد آور شد: توسعه واقتدار ایران اسلامی در عصر کنونی حاصل درایت بصیرت وحمایت از ولایت مردم مسلمان ایران وعمل به دستورات اسلام ناب است.

وی ارتباط حوزه های علمیه تشیع وتسنن را سبب از بین رفتن تفرقه وعظمت مجد اسلام برشمرد و تصریح کرد: ایجاد تفرقه واختلاف یکی از حربه های قدیمی و نخ نمای استکبار برای ضربه زدن به اسلام و مسلمین محسوب می شود.

فرماندار درمیان نیز در این نشست گفت: دفاع از مرزهای عقیدتی فرهنگی سیاسی در سایه عمل به احکام اسلام وحرکت در خط ولایت امکان پذ یر است.

رجبعلی براتی بر ذکاوت علما و هوشیاری مردم شهرستان در خصوص مبارزه با تهدیدات نرم دشمن تأکید کرد و اظهار داشت: شهرستان درمیان با وجود 90 کیلومتر مرز مشترک با همسایه شرقی خود از امنیت پایداری برخوردار است و این حاکی از حضور آگاهانه علمای تشیع و تسنن در تمامی عرصه ها است.

وی با اشاره به معرفی امام جمعه شهر اسدیه گفت: بی شک این مهم موجبات تحکیم وحدت بین برداران شیعه و سنی و غنا و پویایی فرهنگی شهرستان را فراهم می سازد.

در خاتمه طی حکمی از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین توکلی به مدت سه سال به عنوان امام جمعه شهر اسدیه منصوب شد.