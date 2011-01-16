میزان رضایتمندی مراجعان دستگاه های اجرایی همدان بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کریم مطهری موید در جلسه تبیین طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از خدمات دستگاه های اجرایی افزود: در این طرح 9 هزار برگه نظرسنجی مراجعان دستگاه های اجرایی توسط متولیان این طرح در ادارات و دستگاه های اجرایی این استان تکمیل می شود.

وی بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و ارتقا کیفیت خدمت رسانی به مردم در دستگاه های اجرایی تاکید کرد و اظهار داشت: این طرح از 25 دی ماه سالجاری به مدت سه هفته کاری در تمامی ارگان ها، نهادها و شرکت های دولتی اجرا می شود و پس از اتمام این طرح نتایج آن با استفاده از شاخص های آماری بررسی می شود.

وی ادامه داد: وضعیت هر یک از دستگاه های اجرایی با در نظر گرفتن نمره کسب شده در این طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد و دستگاههای برتر در امر تکریم ارباب رجوع در جشنواره شهید رجایی تجلیل خواهند شد.

مطهری با اشاره به بیانات حضرت علی (ع) در خصوص اهمیت تکریم ارباب رجوع، خدمت به مردم را عبادت و فروتنی در مقابل درگاه الهی عنوان کرد و گفت: خدمت رسانی مناسب به مردم و افزایش رضایتمندی خدمات گیرندگان باید از مهمترین اهداف سازمان های اجرایی باشد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری همدان تاکید کرد: سرعت، دقت و صحت در انجام کارها باید در دستور کار تمامی نهادهای اجرایی قرار گیرد.